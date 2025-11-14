Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbhojpur district assembly results arrah barhara agiaon sandesh tarari jagdishpur shahpur NDA Mahagathbandhan
Bhojpur District Results LIVE: भोजपुर की सात सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA ने 4 और MGB ने 3 सीटें जीती थीं

Bhojpur District Results LIVE: भोजपुर की सात सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA ने 4 और MGB ने 3 सीटें जीती थीं

संक्षेप: Bhojpur District Seats Overall Results: बिहार के भोजपुर जिले में कुल सात सीटें हैं जिनमें से पांच 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीत ली थीं। इस बार एनडीए ने महागठबंधन का तिलिस्म तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया है।

Fri, 14 Nov 2025 07:05 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bhojpur District Seats Overall Results: बिहार के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भोजपुर जिले की आरा, बड़हरा, अगिआंव (सुरक्षित), संदेश, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर कुल सात विधानसभा सीटों में 2020 के चुनाव में NDA ने 2 सीटें और महागठबंधन (MGB) ने 5 सीटें जीती थीं। आज सुबह 8 बजे से इन सभी सात विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही स्पष्ट होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2020 के चुनाव में भोजपुर की सात सीटों में से दो सीटें (आरा, बड़हरा) बीजेपी ने जीती थीं, जबकि दो सीटें महागठबंधन (अगिआंव तरारी) सीआईएमएल ने अपने नाम की थीं। जगदीशपुर, शाहपुर और संदेश की सीट पर राजद ने अपना कब्जा जमाया था। इस बार भी इन सभी सीटों पर पुराने और दिग्गज नेताओं के साथ कई नए चेहरे मैदान में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है।

आरा विधानसभा सीट

2020 में बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कड़े मुकाबले में CPI(ML)L के कयूमद्दीन अंसारी को हराया था। इस बार भाजपा ने यहां से संजय सिंह को उतारा जबकि सीपीआईएमएल ने कयूमद्दीन को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बड़हरा विधानसभा सीट

2020 में बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने RJD की सरोज यादव को हराया था। इस बार, राघवेंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी) का सामना RJD के अशोक कुमार सिंह से है।

अगिआंव (SC) विधानसभा सीट

2020 में CPI(ML)L के मनोज मंजिल ने JDU के प्रभुनाथ प्रसाद को हराकर सीट जीती थी। इस बार सीपीआईएमएल ने इस सीट पर शिव प्रकाश रंजन को उतारा है।

संदेश विधानसभा सीट

2020 में इस सीट पर RJD की किरण देवी ने JDU के बिजेंद्र कुमार यादव को हराकर जीत हासिल की थी। इस बार, RJD ने दीपू सिंह को उतारा जबकि जेडीयू ने राधा चरण शाह को।

तरारी विधानसभा सीट

2020 में CPI(ML)L के सुदामा प्रसाद ने JDU के सुनील पांडेय को हराया था। 2025 में, सुदामा प्रसाद (CPI(ML)L) का मुकाबला इस बार NDA (JDU) के अजय सिंह से है, जिसमें मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा।

जगदीशपुर विधानसभा सीट

2020 में RJD के राम विशुन सिंह ने लोकजनशक्ति पार्टी के श्रीभगवान सिंह कुशवाहा को हराया था। इस बार, आरजेडी ने किशोर कुनाल को उतारा। जबकि श्रीभगवान सिंह कुशवाहा इस बार जेडीयू के उम्मीदवार के तौर उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे।

शाहपुर विधानसभा सीट

2020 में RJD की राहुल तिवारी ने निर्दलीय शोभा देवी को हराया था। राहुल तिवारी (RJD) को इस बार बीजेपी के राकेश रंजन से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Bhojpur Bihar Elections bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।