BJP की 'छोटी' को खेसारी की 'चंदा' देगी टक्कर; भिखारी ठाकुर के छपरा में रोमांचक होगा मुकाबला

संक्षेप: Bihar Election: छपरा सीट पर एनडीए की ओर से बीजेपी ने छोटी कुमारी को टिकट दिया है तो राजद ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को उतारने का मन बना लिया है। दोनों के बीच मुकाबला रोमांचक होगा।

Thu, 16 Oct 2025 10:52 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
Bihar Chunav: भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की धरती छपरा में बिहार विधानसभा का चुनाव रोमांचक होने वाला है। इस सीट पर एनडीए की ओर से बीजेपी ने छोटी कुमारी को टिकट दिया है तो राजद ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को उतारने का मन बना लिया है। लालू-तेजस्वी ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। खेसारी लाल और चंदा की शादी 2006 में हुई थी उनके दो बच्चे भी हैं।

सारण के छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने सीएन गुप्ता का टिकट काटकर स्थानीय नेता छोटी कुमारी को मौका दिया है। छोटी कुमारी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं। उनके पति धर्मेंद्र साह भारतीय जनता पार्टी में काफी समय से सक्रिय हैं। वे फिलहाल बीजेपी की जिला कमेटी में महामंत्री हैं। सीएन गुप्ता के स्थान पर छोटी कुमारी को टिकट मिलने की चर्चा इलाके में चल रही है। बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है और जीत का दावा कर रही है।

इधर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को राजद ने सिंबल दे दिया है। चंदा अपने चुनावी क्षेत्र की जनता से संपर्क में हैं। पिछले दिनों खेसारी लाल यादव ने कई बार राजद प्रमुख लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पटना आकर मुलाकात की। चर्चा थी कि खेसाऱी खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पत्नी के चुनाव लड़ाने की बात सामने आई। पहले मांझी से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। चंदा देवी को छपरा सीट से उतारा गया है।

चंदा देवी अन्य स्टार वाइफ की तरह नहीं हैं। वे तामझाम से दूर रहकर सामान्य जीवन जीती हैं। खेसारी लाल छपरा के रसुलपुर प्रखंड के धनडीह गांव के मूल निवासी हैं लेकिन, फिल्म और सिंगिंग को लेकर सपरिवार मुंबई में रहते हैं। हालांकि गांव में भी खेसारी लाल ने घर बनाया है। छपरा बीजेपी की पारंपरिक सीट है। पर माना जा रहा है कि चंदा की एंट्री से छपरा का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।

