बिहार में भारतमाला परियोजना का बहिष्कार, किसानों की प्रशासन से झड़प; चले लाठी-पत्थर

रोहतास (सासाराम) जिले में भारतमाला परियोजना का बहिष्कार कर रहे किसानों की पुलिस-प्रशासन और कंपनी के कर्मचारियों से झड़प हो गई। इस दौरान जमकर लाठी-पत्थर चले, जिसमें दो लोगों के घायल होने की सूचना है।

बिहार के सासाराम में बुधवार को केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना का बहिष्कार के दौरान बवाल हो गया। मुआवजा की मांग कर रहे किसानों की पुलिस, प्रशासन और पीएनसी कंपनी के कर्मियों से झड़प हो गई। इस दौरान जमकर लाठी और पत्थर चले। इस दौरान दो लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। घटना रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के बरताली गांव की है।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र से भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन को प्रशासन की टीम और कंपनी के प्रतिनिधि बुधवार को कब्जा लेने पहुंचे। उनके साथ जेसीबी और पोकलेन मशीनें भी थीं। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसके बावजूद खेत में खड़ी उनकी धान की फसल को बर्बाद किया जा रहा है। इससे गुस्साए ग्रामीण आक्रोशित हो गए।