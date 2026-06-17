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सरेंडर किया, फिर भी पुलिस ने मार दिया; भरत तिवारी के परिवार ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, आरा
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भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने के बाद भरत तिवारी की पटना के अस्पताल में मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाए कि भरत ने हथियार डालकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, फिर उसे मार दिया गया। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है।

सरेंडर किया, फिर भी पुलिस ने मार दिया; भरत तिवारी के परिवार ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल

बिहार के भोजपुर जिले में बुधवार को पुलिस एनकाउटंर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की मां का कहना है कि बेटे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। परिजन के साथ गांव के कुछ लोग भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भरत तिवारी द्वारा किए गए आखिरी फेसबुक लाइव में भी वह बंदूक पुलिस की ओर फेंककर समर्पण करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भोजपुर एसपी राज ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में पैर पर गोली चलाई थी।

मृतक भरत भूषण तिवारी शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला था। वह पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर पुलिस एवं प्रशासन को चुनौती देते हुए हथियार के साथ वीडियो पोस्ट कर रहा था। एक दिन पहले शाहपुर थाने की टीम जब उसके घर पहुंची थी, तो उसने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी थी। फिर थानेदार और उसकी मां ने समझाकर उसे शांत कराया था। बताया गया कि पुलिस लगातार युवक पर नजर बनाए हुए थी। मंगलवार शाम को भी युवक ने पुलिस पर फायरिंग की थी।

आखिरी फेसबुक लाइव में बंदूक नीचे रखता दिखा भरत

भरत तिवारी लगातार पुलिस से मुठभेड़ का फेसबुक लाइव कर रहा था। उसका आखिरी वीडियो फेसबुक पर बुधवार सुबह लगभग साढ़े 9 बजे लाइव हुआ था। उसमें वह एसटीएफ के कर्मियों के सामने की ओर कुछ दूरी पर खड़े होकर कह रहा है कि पुलिस ने उसकी मांगों पर विचार करने की बात कही है। इसलिए वह आत्मसमर्पण करने जा रहा है। लाइव वीडियो के सबसे आखिरी में भरत अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक देता है। इसके बाद फेसबुक लाइव बंद हो जाता है।

एसपी बोले- एसटीएफ के जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई

भोजपुर के एसपी राज ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि सुबह 9 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली कि शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी नाम का व्यक्ति हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फाूयरिंग कर रहा है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और भोजपुर एसटीएफ की टीम ने उसे सरेंडर करने को कहा। मगर युवक हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस पर लगातार रुक-रुककर फायरिंग करता रहा। इससे आम लोगों के जानमाल का खतरा पैदा हो गया।

एसपी के अनुसार, उसे काबू में करने के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट पहने एसटीएफ के जवानों ने उसके पास जाने की कोशिश की। जब जवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया। इससे युवक के पैर में गोली लग गई। इलाज के दौरान उसकी पटना के पीएमसीएच में मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:गोली चलाएगा रे... फेसबुक लाइव कर पुलिस को चुनौती दे रहे युवक का एनकाउंटर

एसडीएम को मारने की धमकी दी, पुलिस बोली- मानसिक रूप से बीमार था

भरत तिवारी बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जहर उगल रहा था। क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हुए फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट कर रहा था। उसने एक वीडियो में एसडीएम का एनकाउंटर करने की धमकी भी दी थी। स्थानीय पुलिस के अनुसार, युवक मानसिक रूप से बीमार था और उसके पास अवैध पिस्टल भी थी।

बीते दो दिनों से उसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे थे। मगर उसके पास पिस्टल होने के चलते पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। मंगलवार को भरत तिवारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसमें वह खाट पर लेटे हुए पुलिसकर्मियों को पिस्टल दिखाते हुए नजर आया था। पुलिस ने उसके हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया है। उसके पास अवैध पिस्टल कहां से आई, यह भी पता लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:भोजपुर : आखिरकार पुलिस को भी चलानी पड़ी गोली, मानसिक रूप से बीमार युवक को लगी

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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