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भरत तिवारी को प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई; बहन का दावा, बोलीं- मुर्दों के बीच रखकर भागी पुलिस

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, आरा
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भरत भूषण तिवारी की बहन ने दावा किया है कि उनके भाई को पांच गोलियां मारी गई थीं। उनका दावा है कि पुलिस ने उन्हें पहले पीटा था और फिर प्राइवेट पार्ट में भी गोली मारी थी। इस मामले में बहन ने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग भी की है। 

भरत तिवारी को प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई; बहन का दावा, बोलीं- मुर्दों के बीच रखकर भागी पुलिस

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में पुलिस अपने एनकाउंटर को लेकर कटघरे में है और परिजन आगबबूला हैं। अब भरत तिवारी की बहन ने पुलिस एनकाउंटर और इस पूरे प्रकरण को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। भरत तिवारी की बहन ने कहा है कि उनके भाई को प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई थी। उनका यह भी दावा है कि पटना के अस्पताल में रेफर किए जाने के बाद पुलिस वहां उनके भाई को मुर्दे के पास लिटा कर निकल गई थी।

भरत तिवारी की बहन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि इस मामले में पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं चलेगा, उनको फांसी दी जाए। सस्पेंड करने से क्या होगा? 4-5 महीने तक सस्पेंड रहने के बाद वो फिर से आ जाएंगे पर मेरा भाई नहीं आएगा। इसलिए उनको फांसी पर लटकाया जाए। ताकि सभी लोग इसे याद रखें और आगे ऐसा किसी के भी साथ ना हो।

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पुलिस ने सटा कर 5 गोलियां मारी- बहन

भरत तिवारी की बहन ने दावा किया कि पांच गोली मेरे भाई को पुलिस ने सटा-सटा कर मारी है। उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई है। एक गोली उसके शरीर के आर-पार हो गई है। चार गोली उनके शरीर के अंदर रह गई थी। बहन ने कहा कि उनकी भाभी और मां ने आंखों देखा हाल बताया और वो लोग तड़प रहे हैं। बहन ने यह भी दावा किया कि उनके भाई को बहुत पीटा गया था।

बहन ने दावा किया कि जब उनकी भाभी और मां ने पुलिसवालों को रोकना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें भगा दिया। बहन ने कहा कि भरत तिवारी को मारने के बाद पुलिस ने 10 मिनट तक उसे उठाने तक नहीं दिया। इसके बाद वो लोग उन्हें लेकर आरा भाग गए लेकिन घर के किसी सदस्य को पास नहीं आने दिया।

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पटना के अस्पताल में मुर्दे संग लिटाया- बहन

बहन ने आगे कहा कि जब परिजन आरा के अस्पताल में पहुंचे तो उनसे कहा गया कि इलाज चल रहा है। इसके 5 मिनट बाद पुलिस उनके भाई को लेकर पटना चली गई। बहन ने आगे बतायाा कि पटना वो खुद पहुंची थीं। वहां पर पुलिस ने मुर्दे के बीच मेरे भाई को लिटा दिया। भरत तिवारी की बहन ने कहा, 'इसके बाद हमने चिकित्सकों से पूछा कि क्या यहां कोई भरत तिवारी नाम के शख्स आएं हैं जिनको गोली लगी है? इसपर सभी चिकित्सकों ने जानकारी होने से मना कर दिया। इसके बाद एक डॉक्टर ने बताया कि उनके भाई यहां आए हुए हैं। भाई के पास पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वो मुर्दों के बीच लेटे हुए हैं। मैंने वहां पूछा कि क्या इनका इलाज हुआ है? तब इसपर मुझसे कहा गया कि नहीं, इन्हें यहां छोड़कर पुलिसवाले चले गए हैं।

2 गोली मारने की बात आई थी सामने

आपको बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा उसके दो गोली मारने की बात सामने आई थी। दरअसल 17 जून की सुबह पुलिस भरत भूषण को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी। उस वक्त भरत की ओर से घर की छत से पुलिस पर फायरिंग की गई थी। उस समय भी वह फेसबुक पर लाइव पर था। तब पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। इसके कुछ देर बाद एसटीएफ की मदद से पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची थी। तब भरत भूषण भाग निकला था फेसबुक लाइव आकर पुलिस को लड़ने की चुनौती देने लगा।

उस दौरान वह फायरिंग भी कर रहा था। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई थी। इसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गया था। बाद में पटना स्थित पीएमसीएच में इलाज में कौ दौरान उसकी मौत हो गई थी। चूकि एनकाउंटर के समय भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लाइव था। उसमें देखा जा रह था कि पुलिस की ओर से आश्वासन देने के बाद वह हथियार फेंक रहा है और सरेंडर करने की बात कह रहा था। हालांकि, उसके बाद लाइव बंद हो गया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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