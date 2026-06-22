भरत तिवारी को प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई; बहन का दावा, बोलीं- मुर्दों के बीच रखकर भागी पुलिस

भरत भूषण तिवारी की बहन ने दावा किया है कि उनके भाई को पांच गोलियां मारी गई थीं। उनका दावा है कि पुलिस ने उन्हें पहले पीटा था और फिर प्राइवेट पार्ट में भी गोली मारी थी। इस मामले में बहन ने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग भी की है।

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में पुलिस अपने एनकाउंटर को लेकर कटघरे में है और परिजन आगबबूला हैं। अब भरत तिवारी की बहन ने पुलिस एनकाउंटर और इस पूरे प्रकरण को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। भरत तिवारी की बहन ने कहा है कि उनके भाई को प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई थी। उनका यह भी दावा है कि पटना के अस्पताल में रेफर किए जाने के बाद पुलिस वहां उनके भाई को मुर्दे के पास लिटा कर निकल गई थी।

भरत तिवारी की बहन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि इस मामले में पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं चलेगा, उनको फांसी दी जाए। सस्पेंड करने से क्या होगा? 4-5 महीने तक सस्पेंड रहने के बाद वो फिर से आ जाएंगे पर मेरा भाई नहीं आएगा। इसलिए उनको फांसी पर लटकाया जाए। ताकि सभी लोग इसे याद रखें और आगे ऐसा किसी के भी साथ ना हो।

पुलिस ने सटा कर 5 गोलियां मारी- बहन भरत तिवारी की बहन ने दावा किया कि पांच गोली मेरे भाई को पुलिस ने सटा-सटा कर मारी है। उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई है। एक गोली उसके शरीर के आर-पार हो गई है। चार गोली उनके शरीर के अंदर रह गई थी। बहन ने कहा कि उनकी भाभी और मां ने आंखों देखा हाल बताया और वो लोग तड़प रहे हैं। बहन ने यह भी दावा किया कि उनके भाई को बहुत पीटा गया था।

बहन ने दावा किया कि जब उनकी भाभी और मां ने पुलिसवालों को रोकना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें भगा दिया। बहन ने कहा कि भरत तिवारी को मारने के बाद पुलिस ने 10 मिनट तक उसे उठाने तक नहीं दिया। इसके बाद वो लोग उन्हें लेकर आरा भाग गए लेकिन घर के किसी सदस्य को पास नहीं आने दिया।

पटना के अस्पताल में मुर्दे संग लिटाया- बहन बहन ने आगे कहा कि जब परिजन आरा के अस्पताल में पहुंचे तो उनसे कहा गया कि इलाज चल रहा है। इसके 5 मिनट बाद पुलिस उनके भाई को लेकर पटना चली गई। बहन ने आगे बतायाा कि पटना वो खुद पहुंची थीं। वहां पर पुलिस ने मुर्दे के बीच मेरे भाई को लिटा दिया। भरत तिवारी की बहन ने कहा, 'इसके बाद हमने चिकित्सकों से पूछा कि क्या यहां कोई भरत तिवारी नाम के शख्स आएं हैं जिनको गोली लगी है? इसपर सभी चिकित्सकों ने जानकारी होने से मना कर दिया। इसके बाद एक डॉक्टर ने बताया कि उनके भाई यहां आए हुए हैं। भाई के पास पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वो मुर्दों के बीच लेटे हुए हैं। मैंने वहां पूछा कि क्या इनका इलाज हुआ है? तब इसपर मुझसे कहा गया कि नहीं, इन्हें यहां छोड़कर पुलिसवाले चले गए हैं।

2 गोली मारने की बात आई थी सामने आपको बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा उसके दो गोली मारने की बात सामने आई थी। दरअसल 17 जून की सुबह पुलिस भरत भूषण को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी। उस वक्त भरत की ओर से घर की छत से पुलिस पर फायरिंग की गई थी। उस समय भी वह फेसबुक पर लाइव पर था। तब पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। इसके कुछ देर बाद एसटीएफ की मदद से पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची थी। तब भरत भूषण भाग निकला था फेसबुक लाइव आकर पुलिस को लड़ने की चुनौती देने लगा।