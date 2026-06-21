महावीरी लॉकेट बेचकर खरीदी पिस्टल, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को महिलाओं ने अपना भगवान क्यों बताया

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी को महिलाएं अपना भगवान मानती थीं। महिलाओं ने बताया है कि उसने लॉकेट बेचकर पिस्टल खरीदी थी। यह पिस्टल उसने अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी थी।

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर सही था या गलत? जांच-पड़ताल के बाद इस सवाल का जवाब जरूर सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई संदेह के घेरे में है और भरत तिवारी का पूरा परिवार बेहद आक्रोशित है। भरत भूषण तिवारी के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे यह पता चला है कि वो महिलाओं के बीच इतना मशहूर था कि कई महिलाएं उसे अपना भगवान मानने लगी थीं। महिलाओं का यह भी कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने महावीरी लॉकेट बेचकर पिस्टल खरीदा था।

दरअसल शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी जिस भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, वह बहुचर्चित जवइनिया कटाव‌ पीड़ितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। उसकी मौत से बिलौटी गांव के पास बसे कटाव पीड़ित खास कर महिलाएं काफी दुखी हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत में महिलाओं का कहना था कि भरत भूषण तिवारी उन सभी के लिए भगवान थे। वह उन सभी की हर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते थे।

महिला का दावा है कि हर रोज उन सभी से मिलना और उनकी समस्याओं को जानना भरत तिवारी की दिनचर्या में शामिल था। वो उन सभी की हर समस्या का वीडियो बनाकर अधिकारियों के पास भेजा करता था। बिजली और पानी के साथ ही उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी भरत हमेशा लड़ता रहता था। कटाव पीड़ित महिलाओं की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। इन महिलाओं का कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने अपनी सुरक्षा के लिए महावीरी लॉकेट बेचकर हथियार खरीदा था। महिलाओं की मानें, तो 17 जून को पुलिस ने उन सभी को खदेड़ कर भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया था।