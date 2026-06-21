Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महावीरी लॉकेट बेचकर खरीदी पिस्टल, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को महिलाओं ने अपना भगवान क्यों बताया

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा
Follow us on Google News
share

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी को महिलाएं अपना भगवान मानती थीं। महिलाओं ने बताया है कि उसने लॉकेट बेचकर पिस्टल खरीदी थी। यह पिस्टल उसने अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी थी। 

महावीरी लॉकेट बेचकर खरीदी पिस्टल, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को महिलाओं ने अपना भगवान क्यों बताया

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर सही था या गलत? जांच-पड़ताल के बाद इस सवाल का जवाब जरूर सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई संदेह के घेरे में है और भरत तिवारी का पूरा परिवार बेहद आक्रोशित है। भरत भूषण तिवारी के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे यह पता चला है कि वो महिलाओं के बीच इतना मशहूर था कि कई महिलाएं उसे अपना भगवान मानने लगी थीं। महिलाओं का यह भी कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने महावीरी लॉकेट बेचकर पिस्टल खरीदा था।

दरअसल शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी जिस भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, वह बहुचर्चित जवइनिया कटाव‌ पीड़ितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। उसकी मौत से बिलौटी गांव के पास बसे कटाव पीड़ित खास कर महिलाएं काफी दुखी हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत में महिलाओं का कहना था कि भरत भूषण तिवारी उन सभी के लिए भगवान थे। वह उन सभी की हर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते थे।

ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी के न्यायिक जांच के आदेश पर भरोसा नहीं, भरत तिवारी के पिता क्या बोले

महिला का दावा है कि हर रोज उन सभी से मिलना और उनकी समस्याओं को जानना भरत तिवारी की दिनचर्या में शामिल था। वो उन सभी की हर समस्या का वीडियो बनाकर अधिकारियों के पास भेजा करता था। बिजली और पानी के साथ ही उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी भरत हमेशा लड़ता रहता था। कटाव पीड़ित महिलाओं की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। इन महिलाओं का कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने अपनी सुरक्षा के लिए महावीरी लॉकेट बेचकर हथियार खरीदा था। महिलाओं की मानें, तो 17 जून को पुलिस ने उन सभी को खदेड़ कर भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया था।

भरत ने शरीर दान करने की जताई थी इच्छा

कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को चुनौती देने वाला बिलौटी गांव निवासी नौजवान भरत भूषण तिवारी सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता था। उसने साल 2020 के कोरोना काल में वैक्सीन परीक्षण के लिए अपना शरीर दान करने की भी इच्छा जताई थी। इसे लेकर उसने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा था। इसमें उसने कहा था कि अभी भारत सहित समूचा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन के परिक्षण के लिए वह अपना शरीर दान करने को तैयार हैं। इस पुनीत कार्य के लिए अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसे सूचित किया जाए।

ये भी पढ़ें:सरकारी काम बिना लेनदेन के नहीं होता, SVU की पूछताछ में रिशुश्री ने क्या बताया
ये भी पढ़ें:नोटिस के बाद भी खान सर के अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं हुए,अब आगे क्या

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bhojpur Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।