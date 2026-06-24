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भरत तिवारी को धक्का देकर गिराया और 5 गोलियां दाग दी, मां ने FIR में क्या कहा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, आरा
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बिहार चर्चित भरत भूषण एनकाउंटर मामले में अब परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज किया गया है। शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश मालाकार को नामजद किया गया है। साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को भी आरोपित किया गया है। पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

भरत तिवारी को धक्का देकर गिराया और 5 गोलियां दाग दी, मां ने FIR में क्या कहा

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। अब इस मामले में भरत तिवारी के परिजनों ने जो केस दर्ज करवाया है उसमें कहा गया है कि भरत को 5 गोलियां मारी गई हैं। परिवार की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बिलौटी गांव निवासी रिटायर हवलदार काशीनाथ तिवारी की पत्नी आशा देवी ने कहा है कि जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक और शाहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिसकर्मी 17 जून की सुबह करीब आठ बजे उनके घर पहुंचे।

जवइनिया बाढ़ एवं कटाव पीड़ितों की समस्या जानने की बात कह अधिकारी भरत को अपने साथ ले गये। कटाव पीड़ितों के करीब पहुंचने पर उनका बेटा फेसबुक पर लाइव था और लगातार अपनी मांग रख रहा था। उस दौरान उनके बेटे ने हथियार जमीन पर रख दिया और खुद को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तब पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर उनके बेटे को गिरा दिया और पुलिस उपाधीक्षक के आदेश पर उसे पांच गोली मार दी गयी। इसके बाद उनके बेटे को गाड़ी में लाद कर ले गये। उनके पति को भी थाने में ले जाकर बैठा दिया गया। शाम में पुलिस की ओर से सूचना दी गयी कि उनके बेटे की मौत हो गयी है।

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पुलिस फायरिंग में मारे गए बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा और शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश मालाकार को नामजद किया गया है। साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को भी आरोपित किया गया है। पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

घटना के 6 दिन बाद केस दर्ज

घटना के छठे दिन कांड संख्या 178/26 (दिनांक 22/06/2026) के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपियों पर बीएनएस की धारा 103 (1) (5) के साथ ही आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। पुलिसकर्मियों पर जवइनिया के कटाव पीड़ितों की समस्या जानने के बहाने ले जाकर भरत भूषण तिवारी की गोली मार हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

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प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा के आदेश पर भरत भूषण तिवारी को पांच गोलियां मारी गईं। भरत भूषण की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही भोजपुर पुलिस ने इंस्पेक्टर संजीव कुमार को इस कांड का अनुसंधानकर्ता बनाया है।

भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ..

● भरत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसकी छानबीन को 16 जून की शाम थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के नेतृत्व में पुलिस उसके घर पहुंची।

● समझाने के दौरान भरत ने पुलिस पर पिस्टल तान दी थी। तब पुलिस लौट गई। इसका भी वीडियो वायरल हुआ था।

● दिन 17 जून की सुबह एसटीएफ के साथ शाहपुर पुलिस पकड़ने उसके घर पहुंची। पुलिस का दावा है कि इस दौरान भरत ने फायरिंग की और बधार में भाग गया। वहां भी फायरिंग करने लगा।

● पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। इलाज के दौरान उसी दिन पीएमसीएच में मौत हुई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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