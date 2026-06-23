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भरत तिवारी की मौत के बाद अब महापंचायत का ऐलान, प्रशांत किशोर को न्योता; परिजनों से मिल खेसारी क्या बोले

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जगदीशपुर, आरा
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भरत भूषण एनकाउंटर केस में उनके परिजनों ने बिहटा में जाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी भोजपुर के बिलौटी गांव में जाकर परिजनों से भेंट की है। इस मामले में महापंचायत आयोजित किए जाने का ऐलान भी किया गया है। 

भरत तिवारी की मौत के बाद अब महापंचायत का ऐलान, प्रशांत किशोर को न्योता; परिजनों से मिल खेसारी क्या बोले

भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर में मौत के बाद उनके परिजनों से लोगों का मिलना जारी है। इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्मों के गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात की है। भरत तिवारी के परिजनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद महपंचायत का ऐलान भी किया गया है। भोजपुर के बहुचर्चित भरत भूषण तिवरी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग अब व्यापक जनसमर्थन हासिल करती नजर आ रही है। सोमवार को पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बिहटा स्थित जन सुराज के बिहार नवनिर्माण आश्रम में जाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात कर उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

परिजनों ने प्रशांत किशोर को पूरे मामले की जानकारी देते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इस मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने परिवार को हरसंभव कानूनी एवं सामाजिक सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उन्हें आगामी 24 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में प्रस्तावित सर्व समाज महापंचायत में शामिल होने का न्योता बी दिया।

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इस महापंचायत में बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। इधर जनसुराज नेत्री पद्मा ओझा ने बताया है कि भरत तिवारी की बहन रूबी पांडेय समेत अन्य परिजनों ने प्रशांत किशोर के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। प्रशांत किशोर ने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि केवल आर्थिक सहायता से न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि परिवार को कानूनी, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतों की जिम्मेदारी जनसुराज पार्टी उठाएगी। जनसुराज दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी।

खेसारी लाल यादव ने की मुलाकात

इधर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद खेसारी लाल यादव ने अपील करते हुए कहा कि इस दुख की गड़ी को कोई भी दल या नेता पब्लिसिटी स्टंट या चुनाव प्रचार का जरिया ना बनाएं। खेसारी ने कहा कि यहां पर हर कोई सिर्फ अपनी टीआरपी और राजनीति चमकाने की होड़ में लगा हुआ है, जबकि यह समय पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा होने का है। मीडिया और नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि एनकाउंटर जैसी संवेदनशील घटनाओं पर राजनीति बंद होनी चाहिए। परिजनों से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने भी व्यवस्था और स्थानीय राजनेताओं की कार्यशैली पर क्षोभ प्रकट किया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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