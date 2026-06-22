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जब तक हत्यारों को फांसी नहीं तब तक भरत तिवारी का श्राद्ध नहीं, मां ने बेटे की अंतिम इच्छा भी बताई

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जगदीशपुर, भोजपुर
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भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बेटे को खोने वाली मां ने कहा है कि वो अपने बेटे का श्राद्ध कर्म नहीं करेंगी। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती है तब तक श्राद्ध कर्म नहीं होगा।

जब तक हत्यारों को फांसी नहीं तब तक भरत तिवारी का श्राद्ध नहीं, मां ने बेटे की अंतिम इच्छा भी बताई

भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए भरत भूषण तिवारी के परिजनों का आक्रोश सांतवें आसमान पर है। परिजन पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच भरत तिवारी की गमजदा मां ने कहा है कि जब तक मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक वो बेटे का श्राद्ध कर्म नहीं होने देंगी। भरत भूषण की मां आशा देवी ने कहा है कि अभी क्रिया तो शुरू हो गई है पर न्याय मिलने तक श्राद्ध कर्म नहीं किया जाएगा। अपने लाडले बेटे को खोने के गम में डूबी मां ने बताया कि उनका यह फैसला पूरे परिवार का सामूहिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को पूरी नहीं करता है, तब तक उन्हें चैन नहीं है।

दोषी पुलिस अधिकारियों पर हो कार्रवाई - मां

अपने बेटे की ममौत के लिए मां आशा देवी ने सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में संलिप्त एसटीएफ के छह जवानों सहित संबंधित वरीय अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने रोते हुए कहा कि जिस तरह मेरे मासूम बच्चे की जान ली गई है, उसके बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसाफ चाहिए। वो यह है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए।

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मां ने बताई बेटे की अंतिम इच्छा

भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बतायि कि उनके बेटे भरत भूषण की कुछ अंतिम इच्छाएं और मांगें थीं। अब इन इच्छाओं को पूरा करने उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मां ने बतायि कि जवाइनिया में कटाव से विस्थापित जो बिलौटी में बस रहे हैं, उनकी जमीन को मिट्टी भरकर ऊंचा कराना है। वहां हर सुविधा बहाल करानी है। मां का आरोप है कि भरत के अनुसार कई नेताओं ने इस काम का वादा किया था, लेकिन वो मुकर गए। नेताओं और अफसरों के झूठे वादों पर रोक लगे।

मां ने बताया कि बेटे की इच्छा थी कि जो नेता चुनाव में जनता से बड़े-बड़े वादे करके मुकर जाते हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरा थाने में बेटे की जब्त मोबाइल की वापसी हो। घटना के समय पुलिस ने भरत तिवारी का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था। मां का कहना है कि उस मोबाइल में घटना से जुड़े कई अहम सबूत मौजूद हैं, जिसे पुलिस अब तक परिजनों को नहीं सौप रही है। मां ने मांग रखी है कि यह मोबाइल तुरंत माता-पिता के हवाले किया जाए।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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