जब तक हत्यारों को फांसी नहीं तब तक भरत तिवारी का श्राद्ध नहीं, मां ने बेटे की अंतिम इच्छा भी बताई

भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बेटे को खोने वाली मां ने कहा है कि वो अपने बेटे का श्राद्ध कर्म नहीं करेंगी। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती है तब तक श्राद्ध कर्म नहीं होगा।

भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए भरत भूषण तिवारी के परिजनों का आक्रोश सांतवें आसमान पर है। परिजन पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच भरत तिवारी की गमजदा मां ने कहा है कि जब तक मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक वो बेटे का श्राद्ध कर्म नहीं होने देंगी। भरत भूषण की मां आशा देवी ने कहा है कि अभी क्रिया तो शुरू हो गई है पर न्याय मिलने तक श्राद्ध कर्म नहीं किया जाएगा। अपने लाडले बेटे को खोने के गम में डूबी मां ने बताया कि उनका यह फैसला पूरे परिवार का सामूहिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को पूरी नहीं करता है, तब तक उन्हें चैन नहीं है।

दोषी पुलिस अधिकारियों पर हो कार्रवाई - मां अपने बेटे की ममौत के लिए मां आशा देवी ने सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में संलिप्त एसटीएफ के छह जवानों सहित संबंधित वरीय अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने रोते हुए कहा कि जिस तरह मेरे मासूम बच्चे की जान ली गई है, उसके बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसाफ चाहिए। वो यह है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए।

मां ने बताई बेटे की अंतिम इच्छा भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बतायि कि उनके बेटे भरत भूषण की कुछ अंतिम इच्छाएं और मांगें थीं। अब इन इच्छाओं को पूरा करने उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मां ने बतायि कि जवाइनिया में कटाव से विस्थापित जो बिलौटी में बस रहे हैं, उनकी जमीन को मिट्टी भरकर ऊंचा कराना है। वहां हर सुविधा बहाल करानी है। मां का आरोप है कि भरत के अनुसार कई नेताओं ने इस काम का वादा किया था, लेकिन वो मुकर गए। नेताओं और अफसरों के झूठे वादों पर रोक लगे।