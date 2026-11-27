भरत तिवारी की मां आशा देवी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना में शामिल लोग परिवार को धमका रहे हैं। सांसद पप्पू यादव भी पहुंच गए।

जगदीशपुर/शाहपुर, निज संवाददाता। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पांच महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। न्याय के लिए सरकार को दी गई 26 नवंबर की समय सीमा समाप्त होने पर पहले घर के बाहर और फिर एनएच-922 गोलंबर के पास परिजन अनशन पर बैठ गए। इस दौरान मां आशा देवी के हाथ में पेट्रोल और माचिस देखकर प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी उनके समर्थन में पहुंचे।

सड़क पर आंदोलन से आवागमन भी बाधित हुआ। भूख हड़ताल में पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य शामिल रहे। आशा देवी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उलटे घटना में शामिल लोग परिवार को धमका रहे हैं। उन्होंने न्याय मिलने तक अनशन जारी रखने और जरूरत पड़ने पर आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी। परिवार ने सभी नामजद आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच, स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को फांसी की सजा, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा और घटनास्थल पर स्मारक या पार्क बनाने की मांग की।

आत्मदाह की चेतावनी, पप्पू यादव पहुंचे भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय नहीं मिलने पर मां आशा देवी द्वारा आत्मदाह की चेतावनी देने और शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की सूचना मिलने पर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आशा देवी, काशीनाथ तिवारी, चंदन तिवारी और सुमन देवी से मुलाकात कर परिवार को न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया।

उन्होंने कहा कि पांच महीने बाद भी इंसाफ नहीं मिलना परिवार के साथ विश्वासघात है। यह पांचवीं बार है, जब वे परिवार के बीच पहुंचे हैं। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने, सीबीआई जांच कराने, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने, आदेश देने वालों की जवाबदेही तय करने और प्राथमिकी में नामजद सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत कुछ नेताओं पर राजनीतिक लाभ और जातिगत समीकरण के लिए परिवार के साथ खड़े होने और बाद में दूरी बना लेने का आरोप भी लगाया।

गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल बता दें कि बीते 17 जून 2026 को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में कथित पुलिस एनकाउंटर में घायल भरत भूषण तिवारी की अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि हथियार फेंकने के बावजूद उन्हें गोली मारी गई। 24 जुलाई को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन मिला था। मामले में न्यायिक जांच आयोग के समक्ष 11 लोगों की गवाही, सीआईडी का निरीक्षण और तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बावजूद परिवार और पप्पू यादव के अनुसार अब तक केवल एसटीएफ सिपाही अक्षय की गिरफ्तारी हुई है। आर्थिक सहायता और नौकरी का आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ है।

एनएच से हटाया, घर पहुंचकर भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े परिजन आंदोलन की सूचना पर सीओ, बीडीओ समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाकर परिजनों को एनएच से हटाया और घर बैठाकर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि परिवार ने प्रशासन के रवैये को असंतोषजनक बताते हुए अनशन जारी रखने की बात कही। इस दौरान परिजनों और समर्थकों ने मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। परिवार ने आम लोगों और समर्थकों से भी भूख हड़ताल में शामिल होने की अपील की।

प्रमुख बिंदु आश्वासन अधूरा : आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर अब तक अमल नहीं।

केवल एक गिरफ्तारी : न्यायिक आयोग में 11 गवाहियां, सीआईडी निरीक्षण और हत्या की प्राथमिकी के बाद भी परिजनों के अनुसार केवल एक आरोपित गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी नहीं।