भरत तिवारी को पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर मारी 2 गोली, प्राइवेट पार्ट तक नहीं छोड़ा; मां का दावा

भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब तूल पकड़ चुका है। पुलिस पर हत्या का केस दर्ज कराने के बाद मां आशा देवी ने कहा है कि पुलिस ने जानबूझ कर भरत के प्राइवेट पार्ट में गोली दाग थी। उनका यह भी दावा है कि बेटे को दो गोली तो गाड़ी में मारी गई।

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। इस मामले में पुलिसवालों पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है और केस की छानबीन शुरू हो चुकी है। अब भरत तिवारी की मां ने अपने बेटे के एनकाउंटर को लेकर बड़ा दावा किया है। मां आशा देवी ने दावा किया है कि उनके बेटे भरत भूषण को पुलिस की गाड़ी में भी 2 गोली मारी गई थी। इतना ही नहीं मां का तो यह भी दावा है कि पुलिस ने जाानबूझ कर उनके बेटे के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी थी।दरअसल इस एनकाउंटर के मामले में भरत भूषण तिवारी की मां और उनकी बहन की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।

सरेंडर करने के बाद भरत भूषण तिवारी को गोली मारे जाने के दावे के बाद मां आशा देवी और बहन रूबी पांडेय की ओर से पुलिस पर गाड़ी में भी गोली मारे जाने का आरोप लगाया गया है। मां और बहन का कहना है कि सरेंडर करने के बाद पुलिस की ओर से भरत भूषण तिवारी को तीन गोलियां मारी गई। उसके बाद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाने के दौरान गाड़ी में दो गोलियां मारी गईं। परिजनों का कहना है कि पुलिस की ओर से जान-बूझकर भरत भूषण तिवारी के प्राइवेट पार्ट में भी गोली मारी गई थी।

धोखे से बेटे को मारा- भरत तिवारी की मां भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि धोखे से उनके बेटे को मारा गया है। एनकाउंटर के नाम पर सरेंडर करने के बाद उसकी हत्या की गई है। बेटे को खोने के गम में डूबी मां ने कहा, 'केस हो गईल, अब उम्मीद बा कि इंसाफ मिली। बाकी संतोष तब मिली, जब हमरा बेटा के मारे वाला के फांसी होई..केस त हो गईल, सजाये हो जाई तब नू जानब।' एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ और तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस वालों पर केस दर्ज होने पर उन्होंने संतोष जताया है। इधर आखिरकार घटना के पांच दिन बाद ही सही पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने को लोगों ने आंदोलन की पहली जीत कहा है। लोगों का कहना है कि अब दोषी पुलिस कर्मियों को जेल भेजवाने और बर्खास्त करवाने की लड़ाई होगी।

बता दें कि 17 जून की सुबह एनकाउंटर के दौरान पुलिस द्वारा भरत भूषण तिवारी की गोली मार दी गई थी। इसमें वह जख्मी हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बदले पुलिस की ओर से भरत भूषण तिवारी, उसके पिता और भाई पर आर्म्स एक्ट का अलग-अलग केस दर्ज कर दिया गया था। वहीं, घटना के खिलाफ सड़क जाम कर रहे लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। इससे आम जन का आक्रोश भड़क उठा था और जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया गया था। 22 जून को पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया।

कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में महापंचायत सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी क एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर आज बुधवार को शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव के कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सर्व समाज की महापंचायत होगी। कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर और फोरलेन के समीप आयोजित होने वाली महापंचायत सह श्रद्धांजलि सभा में बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। आयोजकों के अनुसार महापंचायत में भरत तिवारी प्रकरण की निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आगे की आंदोलनात्मक रणनीति पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।