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भरत तिवारी को पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर मारी 2 गोली, प्राइवेट पार्ट तक नहीं छोड़ा; मां का दावा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा
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भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब तूल पकड़ चुका है। पुलिस पर हत्या का केस दर्ज कराने के बाद मां आशा देवी ने कहा है कि पुलिस ने जानबूझ कर भरत के प्राइवेट पार्ट में गोली दाग थी। उनका यह भी दावा है कि बेटे को दो गोली तो गाड़ी में मारी गई। 

भरत तिवारी को पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर मारी 2 गोली, प्राइवेट पार्ट तक नहीं छोड़ा; मां का दावा

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। इस मामले में पुलिसवालों पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है और केस की छानबीन शुरू हो चुकी है। अब भरत तिवारी की मां ने अपने बेटे के एनकाउंटर को लेकर बड़ा दावा किया है। मां आशा देवी ने दावा किया है कि उनके बेटे भरत भूषण को पुलिस की गाड़ी में भी 2 गोली मारी गई थी। इतना ही नहीं मां का तो यह भी दावा है कि पुलिस ने जाानबूझ कर उनके बेटे के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी थी।दरअसल इस एनकाउंटर के मामले में भरत भूषण तिवारी की मां और उनकी बहन की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।

सरेंडर करने के बाद भरत भूषण तिवारी को गोली मारे जाने के दावे के बाद मां आशा देवी और बहन रूबी पांडेय की ओर से पुलिस पर गाड़ी में भी गोली मारे जाने का आरोप लगाया गया है। मां और बहन का कहना है कि सरेंडर करने के बाद पुलिस की ओर से भरत भूषण तिवारी को तीन गोलियां मारी गई। उसके बाद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाने के दौरान गाड़ी में दो गोलियां मारी गईं। परिजनों का कहना है कि पुलिस की ओर से जान-बूझकर भरत भूषण तिवारी के प्राइवेट पार्ट में भी गोली मारी गई थी।

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धोखे से बेटे को मारा- भरत तिवारी की मां

भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि धोखे से उनके बेटे को मारा गया है। एनकाउंटर के नाम पर सरेंडर करने के बाद उसकी हत्या की गई है। बेटे को खोने के गम में डूबी मां ने कहा, 'केस हो गईल, अब उम्मीद बा कि इंसाफ मिली। बाकी संतोष तब मिली, जब हमरा बेटा के मारे वाला के फांसी होई..केस त हो गईल, सजाये हो जाई तब नू जानब।' एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ और तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस वालों पर केस दर्ज होने पर उन्होंने संतोष जताया है। इधर आखिरकार घटना के पांच दिन बाद ही सही पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने को लोगों ने आंदोलन की पहली जीत कहा है। लोगों का कहना है कि अब दोषी पुलिस कर्मियों को जेल भेजवाने और बर्खास्त करवाने की लड़ाई होगी।

बता दें कि 17 जून की सुबह एनकाउंटर के दौरान पुलिस द्वारा भरत भूषण तिवारी की गोली मार दी गई थी। इसमें वह जख्मी हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बदले पुलिस की ओर से भरत भूषण तिवारी, उसके पिता और भाई पर आर्म्स एक्ट का अलग-अलग केस दर्ज कर दिया गया था। वहीं, घटना के खिलाफ सड़क जाम कर रहे लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। इससे आम जन का आक्रोश भड़क उठा था और जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया गया था। 22 जून को पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया।

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कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में महापंचायत

सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी क एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर आज बुधवार को शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव के कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सर्व समाज की महापंचायत होगी। कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर और फोरलेन के समीप आयोजित होने वाली महापंचायत सह श्रद्धांजलि सभा में बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। आयोजकों के अनुसार महापंचायत में भरत तिवारी प्रकरण की निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आगे की आंदोलनात्मक रणनीति पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

संभावित भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर 20 पानी के टैंकर, पेयजल, प्रसाद वितरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। महापंचायत की तैयारियों में स्थानीय युवाओं और समाजसेवियों की टीम कई दिनों से जुटी है। आयोजन समिति से जुड़े पंकज तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मामले में न्याय की मांग को मजबूती देना और समाज की एकजुटता प्रदर्शित करना है। बता दें कि भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर का मामला पिछले कई दिनों से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में यह महापंचायत क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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