आज से भरत तिवारी की मां का अनशन, कोर्ट में परिजनों ने मां, भाई और भाभी ने क्या कहा

भरत तिवारी एनकाउंटर: भरत तिवारी की मां अपने बेटे की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रही है। भूख हड़ताल में भाई चंदन तिवारी, बसंत तिवारी, बहन रूबी कुमारी और भाभी शामिल रहेंगी। मां ने पहले ही आमरण अनशन का ऐलान किया था।

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए कथित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में आज अहम दिन है। भरत तिवारी के परिजन इस पूरे प्रकरण में लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अब भरत तिवारी की हत्या के आरोपित दोषी पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी नहीं होने सहित अन्य मांगों को लेकर आज से भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल पर बैठेंगी। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने अपने हड़ताल को लेकर पहले ही जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित भूख हड़ताल गुरुवार यानी आज 11 बजे दिन से शुरू होगी।

भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के नेतृत्व में उनके दरवाजे के सामने पेड़ के नीचे शुरू आमरण अनशन होगा। मां ने बताया कि दोषियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मागें पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। चार दिन पहले मां आशा देवी ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर इसके पहले पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो भूख हड़ताल करने का अल्टीमेटम दिया था। भूख हड़ताल में भाई चंदन तिवारी, बसंत तिवारी, बहन रूबी कुमारी और भाभी शामिल रहेंगी।

कोर्ट में मां, भाई और भाभी का बयान कलमबंद भोजपुर के चर्चित बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में बुधवार को परिजनों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, भाई और भाभी का बयान कलमबंद किया गया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के आदेश पर मां और भाभी का बयान न्यायिक दंडाधिकारी गितिका त्रिपाठी और भाई का बयान दीपक कुमार सिंह के समक्ष दर्ज हुआ। बयान सील बंद हो गया है।

बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और शाहपुर थाने के थानाध्यक्ष राजेश मालाकार सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर भरत की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार परिजनों की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि हत्या के बाद पुलिस की ओर से भरत भूषण तिवारी को अस्पताल में अकेले छोड़ दिया गया था। वहां न पुलिस थी और न डॉक्टर आदि थे।