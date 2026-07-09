Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज से भरत तिवारी की मां का अनशन, कोर्ट में परिजनों ने मां, भाई और भाभी ने क्या कहा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा, भोजपुर
Follow us on Google News
share

भरत तिवारी एनकाउंटर: भरत तिवारी की मां अपने बेटे की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रही है। भूख हड़ताल में भाई चंदन तिवारी, बसंत तिवारी, बहन रूबी कुमारी और भाभी शामिल रहेंगी। मां ने पहले ही आमरण अनशन का ऐलान किया था। 

आज से भरत तिवारी की मां का अनशन, कोर्ट में परिजनों ने मां, भाई और भाभी ने क्या कहा

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए कथित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में आज अहम दिन है। भरत तिवारी के परिजन इस पूरे प्रकरण में लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अब भरत तिवारी की हत्या के आरोपित दोषी पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी नहीं होने सहित अन्य मांगों को लेकर आज से भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल पर बैठेंगी। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने अपने हड़ताल को लेकर पहले ही जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित भूख हड़ताल गुरुवार यानी आज 11 बजे दिन से शुरू होगी।

भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के नेतृत्व में उनके दरवाजे के सामने पेड़ के नीचे शुरू आमरण अनशन होगा। मां ने बताया कि दोषियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मागें पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। चार दिन पहले मां आशा देवी ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर इसके पहले पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो भूख हड़ताल करने का अल्टीमेटम दिया था। भूख हड़ताल में भाई चंदन तिवारी, बसंत तिवारी, बहन रूबी कुमारी और भाभी शामिल रहेंगी।

ये भी पढ़ें:मोदी सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद की साजिश, बिहार समेत 10 राज्यों में NIA की रेड

कोर्ट में मां, भाई और भाभी का बयान कलमबंद

भोजपुर के चर्चित बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में बुधवार को परिजनों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, भाई और भाभी का बयान कलमबंद किया गया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के आदेश पर मां और भाभी का बयान न्यायिक दंडाधिकारी गितिका त्रिपाठी और भाई का बयान दीपक कुमार सिंह के समक्ष दर्ज हुआ। बयान सील बंद हो गया है।

बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और शाहपुर थाने के थानाध्यक्ष राजेश मालाकार सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर भरत की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार परिजनों की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि हत्या के बाद पुलिस की ओर से भरत भूषण तिवारी को अस्पताल में अकेले छोड़ दिया गया था। वहां न पुलिस थी और न डॉक्टर आदि थे।

ये भी पढ़ें:लालू प्रसाद यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में निर्दलीय ठोकी ताल, कुल 422 मतदान केंद्र

परिजनों की ओर से दिये गये बयान में भरत भूषण तिवारी की ओर से जवईनिया के विस्थापितों की समस्या को लेकर आवाज उठाने पर हत्या करने का आरोप लगाये जाने की चर्चा चल रही है। चर्चा के अनुसार परिजनों का कहना है कि भरत भूषण तिवारी की ओर से जवईनिया गांव के विस्थापितों को बसाने के नाम पर करोड़ों की राशि गबन करने का विरोध किया जा रहा था। उस आवाज को दबाने के लिए भरत भूषण तिवारी की हत्या करायी गयी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bhojpur Bihar Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।