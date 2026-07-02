भरत तिवारी की मां बेहोश हो रहीं और भाई की भी बिगड़ी तबीयत, लोग बोले- बेहतर इलाज की है जरुरत

भरत भूषण तिवारी का परिवार एनकाउंटर के बाद लगातार न्याय की मांग कर रहा है। बिलौटी गांव में उनसे मिलने आने-जाने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच अब यह खबर आई है कि भरत तिवारी की मां और उनके भाई चंदन की सेहत खराब हो गई है।

भोजपुर के बिलौटी गांव में कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत के बाद से उनके परिजन इस मामले में लगातार न्याय की माग कर रहे हैं। इस बीच अब भरत तिवारी की मां और उनके भाई की सेहत को लेकर खबर आई है कि दोनों की सेहत खराब हो गई है। बिलौटी के भरत तिवारी की 17 जून को कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद न्याय की लड़ाई लड़ रहा परिवार अब शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ने लगा है। 30 जून को बारहवीं की रस्म पूरी होने के बाद बुधवार को मां आशा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार उन्हें बार-बार चक्कर आने लगे, दांत लगने लगे। यह देख परिजन घबरा गए।

भरत के भाई चंदन तिवारी भी दो दिनों से अस्वस्थ हैं। दोनों की चिकित्सकीय जांच और समुचित इलाज की व्यवस्था जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद से परिवार लगातार मानसिक दबाव में है। न्याय की उम्मीद, कानूनी लड़ाई और बेटे को खोने का गम अब परिवार की सेहत पर भी असर डालने लगा है। लोगों का कहना है की सुरक्षा के साथ आशा देवी और चंदन तिवारी का तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए ओर जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए ।

बिलौटी पहुंचे दीपांकर, भरत प्रकरण की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग इधर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बुधवार को शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने भरत तिवारी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कानून के शासन की जगह एनकाउंटर और बुलडोजर की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाकपा माले नेता ने आगामी चार जुलाई को मॉब लिंचिंग, कथित फर्जी मुठभेड़, बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस दमन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाने की घोषणा की।

इसके सथ ही उन्होने बिहार की जनता से राज्यव्यापी विरोध दिवस में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधानसभा से लेकर सड़क तक इन सवालों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे भरत तिवारी का मामला हो या राजगीर में श्रवण पासवान और पिंटू पासवान की हत्या, सभी मामलों में बिना किसी भेदभाव के समान न्याय मिलना चाहिए।