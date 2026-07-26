भरत तिवारी एनकाउंटर को भुनाने की फिराक में प्रशांत किशोर? मां के आरोप गंभीर, सम्राट पर भरोसा

भरत तिवारी के परिजनों ने कहा है कि उन्हें प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने को कहा गया था।

Bharat Tiwari Encounter: बांकीपुर उपचुनाव के मैदान में किस्मत आजमा रहे जन सुराज के प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा है। आरा एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों ने प्रशांत किशोर पर इस घटना (भरत तिवारी की मौत) का सियासी फायदा उठाने की कोशिश का आरोप लगाया है। परिजनों के आरोप पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर पर तीखा वार किया है। परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है।

मनोज तिवारी ने दो दिन पहले भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलवाया। इसी दौरान भरत की मां और अन्य परिजनों ने बताया कि प्रशांत किशोर ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों में उन्हें न्याय मिलेगा। पुलिस एनकाउंटर ने नाम पर भरत तिवारी को गोली मारने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए शर्त रखा कि उन्हें बांकीपुर में चलकर 15 दिन जन सुराज के समर्थन में चुनाव प्रचार करना पड़ेगा।

भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बताया कि परिवार के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। परिजनों ने यह बात मनोज तिवारी को मीडिया के कैमरे के सामने बताया। भरत तिवारी का पुलिस एनकाउंटर 17 जून 2026 को कर दिया गया था। पुलिस ने बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में भरत तिवारी को पांच गोलियां मारी। गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर भरत तिवारी का फोटो लेकर बांकीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यह उनके परिवार के लोगों को कतई पसंद नहीं है। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की मां के सामने जो प्रस्ताव रखा वह बहुत निंदनीय है। जिनका बेटा मर जाए उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव प्रचार में बुलाना शर्मनाक है। यह बहुत ओछी राजनीति है। सीएम ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। उन्हें भी सीएम पर बहुत भरोसा है। मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगने बांकीपुर आए थे।