भरत तिवारी एनकाउंटर को भुनाने की फिराक में प्रशांत किशोर? मां के आरोप गंभीर, सम्राट पर भरोसा
भरत तिवारी के परिजनों ने कहा है कि उन्हें प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने को कहा गया था।
Bharat Tiwari Encounter: बांकीपुर उपचुनाव के मैदान में किस्मत आजमा रहे जन सुराज के प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा है। आरा एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों ने प्रशांत किशोर पर इस घटना (भरत तिवारी की मौत) का सियासी फायदा उठाने की कोशिश का आरोप लगाया है। परिजनों के आरोप पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर पर तीखा वार किया है। परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है।
मनोज तिवारी ने दो दिन पहले भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलवाया। इसी दौरान भरत की मां और अन्य परिजनों ने बताया कि प्रशांत किशोर ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों में उन्हें न्याय मिलेगा। पुलिस एनकाउंटर ने नाम पर भरत तिवारी को गोली मारने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए शर्त रखा कि उन्हें बांकीपुर में चलकर 15 दिन जन सुराज के समर्थन में चुनाव प्रचार करना पड़ेगा।
भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बताया कि परिवार के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। परिजनों ने यह बात मनोज तिवारी को मीडिया के कैमरे के सामने बताया। भरत तिवारी का पुलिस एनकाउंटर 17 जून 2026 को कर दिया गया था। पुलिस ने बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में भरत तिवारी को पांच गोलियां मारी। गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर भरत तिवारी का फोटो लेकर बांकीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यह उनके परिवार के लोगों को कतई पसंद नहीं है। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की मां के सामने जो प्रस्ताव रखा वह बहुत निंदनीय है। जिनका बेटा मर जाए उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव प्रचार में बुलाना शर्मनाक है। यह बहुत ओछी राजनीति है। सीएम ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। उन्हें भी सीएम पर बहुत भरोसा है। मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगने बांकीपुर आए थे।
भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी फौज उतार दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद गली-गली घूम रहे हैं। रविशंक प्रसाद, गिरिराज सिंह समेत बिहार बीजेपी के नेता बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन दस परिवारों में जाकर संपर्क अभियान चलाने का टास्क दिया गया है। वहां 30 जुलाई को मतदान होगा और तीन अगस्त को काउंटिंग के बाद नतीजे का ऐलान होगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें