जिस गड्ढे के लिए सिस्टम से भिड़ा भरत तिवारी, वहीं पर एनकाउंटर में मारा गया; पुलिस बोली- सरेंडर नाटक था

भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव में जिस गड्ढे के लिए भरत तिवारी ने सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए हथियार उठा लिया था, वहीं पर एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। तत्कालीन थानेदार के बयान के आधार पर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि वह सरेंडर का सिर्फ नाटक कर रहा था।

बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी उर्फ भरत भूषण का मामला सड़क से सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। लोगों का कहना है कि उसकी सिस्टम से लड़ते हुए उसने हथियार उठा लिया था। भरत जवइनिया गांव के कटाव पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ रहा था। उसने 70 कटाव पीड़ितों को बिलौटी गांव के पास गड्ढे में जमीन देने का विरोध किया। वह गड्ढे में मिट्टी 8-10 फीट मिट्टी भरने की मांग कर रहा था।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस में लोग कह रहे हैं कि जब भरत तिवारी की यह मांग नहीं मानी गई तो उसने हथियार उठा लिया। पुलिस और प्रशासन से लड़ने का उसका तरीका गलत था, लेकिन मकसद नहीं। उसकी हालिया मानसिक स्थिति के लिए लोग सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वह कटाव पीड़ितों को आवंटित गड्ढे वाली जमीन में मिट्टी भराव की आवाज उठा रहा था, ताकि लोग वहां पर अपना मकान बना रह सकें। मगर दुर्भाग्य यह था कि उसी गड्ढे के पास पुलिस से उसकी झड़प हुई और गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

फेसबुक पर वायरल हो रहे कथित कटाव पीड़ितों के बयानों की मानें तो भरत भूषण तिवारी उनका सहारा बन गया था। उसी की पहल पर पीड़ितों तक बिजली की व्यवस्था पहुंची थी। हालांकि, मामले का दूसरा पहलू यह है कि पिछले कुछ दिनों से वह पुलिस और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रामक हो गया था। अवैध पिस्टल दिखाते हुए वह लगातार मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन को धमकी देकर गाली-गलौज कर रहा था। उसका फेसबुक अकाउंट ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है।

भरत तिवारी सोशल मीडिया पर लंबे समय से सक्रिय था। फेसबुक पर वह लाइव कर महीनों से सिस्टम के खिलाफ कड़े और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। फेसबुक लाइव में ही पिस्टल दिखाकर उसने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ गाली-गलौज और धमकी दी थी। बीते बुधवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ का भी उसने फेसबुक लाइव किया था। आखिरी वीडियो में वह पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंकते हुए नजर आ रहा था। उसी को आधार बनाकर परिजन एवं स्थानीय लोग इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। हालांकि, पुलिस का दावा अलग है।

सरेंडर का नाटक कर रहा था भरत? भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ भरत तिवारी की हुई मुठभेड़ के मामले में अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई है। तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के बयान पर दर्ज केस में कहा गया है कि पुलिस टीम 17 जून को जब पुलिस भरत को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो वह हथियार लहराते हुए बधार की तरफ भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह आक्रोशित हो गया और फायरिंग करने लगा।

एफआईआर के अनुसार, एसटीएफ और शाहपुर थाना पुलिस ने उसे बधार में चारों तरफ से घेर लिया। उसे बार-बार सरेंडर करने को कहा गया। हालांकि, वह चालाकी करने लगा। उसने सरेंडर का नाटक करते हुए पिस्टल आगे की तरफ कुछ दूरी पर फेंक दे रहा था। जब पुलिसकर्मी उसे उठाने जाते तो वह तेजी से लपककर दोबारा पिस्टल उठा लेता। फिर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और गोली पुलिस वैन के बोनट पर जाकर लगी। इसके बाद थानेदार ने तुरंत अपनी सरकारी पिस्टल से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक राउंड गोली चलाई थी।

भरत तिवारी के पिता और भाई पर केस पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के पिता और भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पिता काशी नाथ तिावीर और बाई चंदन तिवारी पर घर में अवैध हथियार रखने के साथ भरत को संरक्षण देने का आरोप है। यह एफआईआर निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के बयान पर दर्ज की गई। दरअसल, मुठभेड़ से पहले पुलिस जब भरत तिवारी के घर पहुंची थी, तो उसने दरवाजा खोलते ही थानेदार पर पिस्टल तान दी थी।