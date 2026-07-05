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भरत तिवारी के घर की रेकी कौन कर रहा, दहशत में परिजन; मां ने भूख हड़ताल का किया ऐलान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जगदीशपुर, भोजपुर
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भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब उनके परिजन दहशत में हैं। उनका दावा है कि रात केे वक्त उनके घर की रेकी हो रही है। परिजनों ने किसी अप्रिय घटना की भी आशंका जताई है। इधर भरत तिवारी की मां ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 

भरत तिवारी के घर की रेकी कौन कर रहा, दहशत में परिजन; मां ने भूख हड़ताल का किया ऐलान

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के कथित मुठभेड़ के बाद अब उनके परिजन दहशत में जी रहे हैं। परिजनों का दावा है कि कोई उनके घर की रेकी कर रहा है। भरत तिवारी के परिजनों के मुताबिक, रात के अंधेरे में उनके घर के पास गाड़ियां मंडरा रही हैं। इधर बेटे को खोने के गम में डूबी मां ने भूख हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। मां आशा देवी ने कहा है कि भरत भूषण तिवारी की हत्या के नामजद आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो आगामी नौ जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के आसपास रात में बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है।

भरत तिवारी की मां ने कहा कि घटना के बाद से उनका परिवार लगातार भय के माहौल में जी रहा है। उनका आरोप है कि रात करीब 11 बजे के बाद बिना नंबर प्लेट की कुछ गाड़ियां बार-बार उनके घर के आसपास आती-जाती हैं। इससे उन्हें आशंका है कि परिवार की रेकी की जा रही है और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल डायल 112 पर दी गई। हालांकि, भरत तिवारी के घर की रेकी कौन कर रहा है? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रातभर चौकीदारों की तैनाती की गई। परिवार के अनुसार, मामले की जानकारी डीएसपी को भी दी गई है। डीएसपी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित मां ने कहा कि घटना को काफी समय बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार निराश है। उनका कहना है कि न्याय मिलने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

बहुजन महापंचायत स्थगित

इधर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के लाल बिहारी सिंह के टोला में रविवार को प्रस्तावित बहुजन महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शनिवार को जगदीशपुर थाने में प्रशासनिक अधिकारियों व आयोजन समिति के बीच कई घंटे तक चली वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन सकी। प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आयोजन समिति ने बैठक कर महापंचायत को अगली तिथि तक टालने का निर्णय लिया।

शनिवार को जगदीशपुर थाने में अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष और जगदेव सेना भोजपुर के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर महतो के नेतृत्व में आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। समिति ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देते हुए हर हाल में महापंचायत आयोजित करने की अनुमति मांगी। अधिकारियों ने वरीय पदाधिकारियों से बातचीत के बाद बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है, जिससे विधि-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर एनओसी देने से इनकार कर दिया गया।

107 का नोटिस लेने से किया इनकार

बैठक के दौरान पुलिस ने आयोजन समिति के करीब 11 प्रमुख लोगों को धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का नोटिस तामिला कराने का प्रयास किया। इस पर आयोजकों ने नोटिस लेने से इनकार करते हुए कहा कि यदि प्रशासन उचित समझे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वे नोटिस स्वीकार नहीं करेंगे।

मुखिया आवास पर हुई आपात बैठक

थाने में वार्ता विफल होने के बाद नयका टोला के मुखिया उमेश कुमार सिंह के आवास पर आयोजन समिति की आपात बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने और प्रशासन के हाथ खड़ा कर देने के कारण बहुजन महापंचायत को अगली तिथि तक स्थगित कर दी जाये। समिति ने कहा कि नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। बैठक में समिति के सदस्य अभिषेक मेहता, प्रेम मौर्य, अभिषेक सिन्हा, मुलायम सिंह, अरविंद, योगेन्द्र कुशवाहा थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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