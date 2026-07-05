भरत तिवारी के घर की रेकी कौन कर रहा, दहशत में परिजन; मां ने भूख हड़ताल का किया ऐलान

भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब उनके परिजन दहशत में हैं। उनका दावा है कि रात केे वक्त उनके घर की रेकी हो रही है। परिजनों ने किसी अप्रिय घटना की भी आशंका जताई है। इधर भरत तिवारी की मां ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है।

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के कथित मुठभेड़ के बाद अब उनके परिजन दहशत में जी रहे हैं। परिजनों का दावा है कि कोई उनके घर की रेकी कर रहा है। भरत तिवारी के परिजनों के मुताबिक, रात के अंधेरे में उनके घर के पास गाड़ियां मंडरा रही हैं। इधर बेटे को खोने के गम में डूबी मां ने भूख हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। मां आशा देवी ने कहा है कि भरत भूषण तिवारी की हत्या के नामजद आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो आगामी नौ जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के आसपास रात में बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है।

भरत तिवारी की मां ने कहा कि घटना के बाद से उनका परिवार लगातार भय के माहौल में जी रहा है। उनका आरोप है कि रात करीब 11 बजे के बाद बिना नंबर प्लेट की कुछ गाड़ियां बार-बार उनके घर के आसपास आती-जाती हैं। इससे उन्हें आशंका है कि परिवार की रेकी की जा रही है और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल डायल 112 पर दी गई। हालांकि, भरत तिवारी के घर की रेकी कौन कर रहा है? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रातभर चौकीदारों की तैनाती की गई। परिवार के अनुसार, मामले की जानकारी डीएसपी को भी दी गई है। डीएसपी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित मां ने कहा कि घटना को काफी समय बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार निराश है। उनका कहना है कि न्याय मिलने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

बहुजन महापंचायत स्थगित इधर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के लाल बिहारी सिंह के टोला में रविवार को प्रस्तावित बहुजन महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शनिवार को जगदीशपुर थाने में प्रशासनिक अधिकारियों व आयोजन समिति के बीच कई घंटे तक चली वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन सकी। प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आयोजन समिति ने बैठक कर महापंचायत को अगली तिथि तक टालने का निर्णय लिया।

शनिवार को जगदीशपुर थाने में अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष और जगदेव सेना भोजपुर के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर महतो के नेतृत्व में आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। समिति ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देते हुए हर हाल में महापंचायत आयोजित करने की अनुमति मांगी। अधिकारियों ने वरीय पदाधिकारियों से बातचीत के बाद बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है, जिससे विधि-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर एनओसी देने से इनकार कर दिया गया।

107 का नोटिस लेने से किया इनकार बैठक के दौरान पुलिस ने आयोजन समिति के करीब 11 प्रमुख लोगों को धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का नोटिस तामिला कराने का प्रयास किया। इस पर आयोजकों ने नोटिस लेने से इनकार करते हुए कहा कि यदि प्रशासन उचित समझे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वे नोटिस स्वीकार नहीं करेंगे।