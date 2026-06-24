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भरत तिवारी सनातनी, हिंदुओं के लिए लड़ता था; बोले बाबा बागेश्वर- परिवार से मिलूंगा

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि भरत भूषण तिवारी सनातनियों की रक्षा करता था। पुलिस-प्रशासन ने उसे सरेंडर के बाद गोली मार दी। हम भरत तिवारी और उनके परिवार को आशीर्वाद देते हैं और भविष्य में उनके परिवार से हम मिलेंगे भी। जो भी हुआ उचित नहीं हुआ।

भरत तिवारी सनातनी, हिंदुओं के लिए लड़ता था; बोले बाबा बागेश्वर- परिवार से मिलूंगा

भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर अब तक कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग भरत भूषण को सामाजिक कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी भरत भूषण एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने भरत तिवारी को सनातनी और हिंदुओं की रक्षा करने वाला बता दिया है। महारा्ष्ट्र में आयोजित एक दरबार में बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार का एक बालक हिंदुओं के लिए लड़ता था। सनातनियों के लिए लड़ता था। उसका नाम भरत तिवारी था। उसपर प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद गोली चलाई। यह भी हमें पता है। इसकी जांच होनी चाहिए। यदि वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था।

बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा कि अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां के मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट कर दोबारा ना हो। हम भरत तिवारी और उनके परिवार को आशीर्वाद देते हैं और भविष्य में उनके परिवार से हम मिलेंगे भी। जो भी हुआ उचित नहीं हुआ। हम वहां की सरकार से कहेंगे कि क्या विभीषण जब शरण में आ गए तो उनका वध हुआ? तो कोई अगर शरण में आ जाए तो उसका वध नहीं किया जाता यह रामचरित्र मानस कहता है।

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बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। इनपर आर्म्स ऐक्ट और हत्या का केस दर्ज किया गया है। इधर शाहपुर के बिलौटी में भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद हत्या का केस दर्ज पर जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को हटा भी दिया गया है। उन्हें राज्य मुख्यालय बुला लिया गया है। अब नए पुलिस अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा को जगदीशपुर एसडीपीओ बनाया गया है।

एनकाउंटर में घिरी पुलिस

बिलौटी एनकाउंटर और भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में पुलिस बुरी तरह फंस गई है। पुलिस न्यायिक जांच आयोग के साथ मानवाधिकार आयोग की जांच की जद में आ गई है। इस मामले में पुलिस के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई शुरू हो गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। बता दें कि इस मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग की ओर से रिपोर्ट तलब की गई है। इसके लिए बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से भी इस मामले में संज्ञान लेने और मामले की जांच शुरू करने की चर्चा है।

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मामला सुप्रीम और हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है। इधर, मुख्यालय की ओर से भी वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। उसका जिम्मा शाहाबाद डीआईजी को सौंपा गया है। एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया है। पुलिस पर सबसे बड़ा व गंभीर सवाल पिस्टल फेंकने के बाद भारत भूषण तिवारी को गोली मारने को लेकर लग रहे हैं। दरअसल एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया था। उसमें 17 जून को भरत भूषण तिवारी को सरेंडर करने और पिस्टल फेंके जाते देखा गया था। उसके बाद भरत भूषण तिवारी को गोली मारी गयी थी। इससे पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के तहत हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है।

फायरिंग से एनकाउंटर तक चार प्राथमिकी

बता दें कि इस मामले में पहली प्राथमिकी 17 जून को पुलिस पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने को लेकर की गई थी। उसमें भरत भूषण तिवारी, उसके पिता काशी नाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को नामजद किया गया है। भरत पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने, जब उसके पिता और भाई पर अवैध पिस्टल रखने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी प्राथमिकी 17 जून को ही एनकाउंटर को लेकर की गई है‌। उसमें भरत भूषण को नामजद किया गया है। तीसरी 18 जून को भरत की मौत के खिलाफ सड़क जाम करने के मामले में की गई है। उसमें मुखिया सहित 14 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोपित किया गया है। चौथा मामला 22 जून को भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के बयान पर हत्या को लेकर दर्ज की गई है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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