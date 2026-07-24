भरत तिवारी एनकाउंटर: SDO को हटाया, DSP पर भी गिरी गाज; मां से मिलते ही सम्राट का ताबड़तोड़ ऐक्शन
भरत तिवारी के परिजन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद सम्राट सरकार ने जगदीशपुर एसडीओ साकेत कुमार को पद से हटा दिया। साथ ही, डीएसपी राजेश शर्मा को भी वापस पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया।
बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर में सम्राट सरकार ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ ऐक्शन लिया। राज्य सरकार ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर एसडीओ (अनुमंडल पदाधिकारी) संजीत कुमार को पद से हटा दिया। उन्हें अगले आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग, पटना में वापस बुला लिया गया। वहीं, डीएसपी राजेश शर्मा को भी पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। वह भरत तिवारी के एनकाउंटर के समय जगदीशपुर के एसडीपीओ (अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी) थे। उन पर परिजन ने भरत की हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया है। ये दोनों कार्रवाई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात के बाद हुई है।
भरत तिवारी की मां आशा देवी समेत अन्य परिजन ने शुक्रवार को पटना में सीएम सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान परिवार ने अपनी मांगें सीएम के सामने रखी। इसके बाद सम्राट ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। परिवार से मिलने के बाद देर शाम में सामान्य प्रशासन विभाग ने जगदीशपुर एसडीओ को हटाने का आदेश निकाल दिया।
भरत तिवारी एनकाउंटर में एसडीओ को क्यों हटाया गया?
बताया जा रहा है कि भरत तिवारी बिलौटी गांव के पास बसाए जा रहे बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा उठा रहा था। इस मामले में प्रशासन की कथित ढिलाई के खिलाफ वह आवाज उठा रहा था। परिजन ने आरोप लगाया कि भरत ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ साकेत कुमार से कई बार इसकी शिकायत की, मगर उसकी सुनी नहीं गई। एक बार एसडीओ कार्यालय में गार्ड ने उसके साथ कथित तौर पर मारपीट भी की थी।
वहीं, भरत तिवारी लगातार प्रशासन को चुनौती देते हुए एसडीओ के साथ सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और धमकी भी दे रहा था। उसी के बाद पुलिस उसे पकड़ने गई थी और एनकाउंटर में गोली लगने से 17 जून को उसकी मौत हो गई। भरत तिवारी के परिजन लगातार एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब परिजन शुक्रवार को सीएम से मिले तो उसके कुछ घंटे बाद ही सरकार ने साकेत कुमार को हटाने का आदेश जारी कर दिया।
डीएसपी राजेश शर्मा को पद से हटाया गया, नई पोस्टिंग पर उठे थे सवाल
वहीं, एनकाउंटर के वक्त जगदीशपुर के एसडीपीओ रहे राजेश शर्मा को भी वर्तमान पोस्टिंग से हटाने का आदेश गृह विभाग ने शुक्रवार को जारी कर दिया। यह कार्रवाई भी भरत तिवारी के परिजन की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही हुई। राजेश शर्मा को मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया है।
दरअसल, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिजन ने शाहपुर थाने में पुलिस वालों पर हत्या की धारा में केस दर्ज कराया हुआ है। उसमें तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा भी आरोपी हैं। एफआईआर में नाम आने के बाद उन्हें पिछले महीने जगदीशपुर एसडीपीओ के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में पोस्टिंग दे दी थी, जिस पर सवाल भी उठे थे। भरत तिवारी के परिजन ने डीएसपी की नई पोस्टिंग को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।