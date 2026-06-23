भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज, एफआईआर में लपेटे गए डीएसपी और थानेदार

भरत तिवारी की मां के आवेदन पर भोजपुर जिले के शाहपुर थाने में पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें डीएसपी से लेकर थानेदार और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। 17 जून को पुलिस एनकाउंट में भरत की मौत हो गई थी।

Bharat Tiwari Murder FIR on Police: बिहार के भोजपुर जिले में चर्चित भरत तिवारी की एनकाउंटर में मौत होने के 5 दिन बाद पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक के परिजन द्वारा दिए गए आवेदन पर शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें जगदीशपुर के एसडीपीओ डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को नामजद और उनके साथ मुठभेड़ के दौरान मौजूद रहे अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। इस एनकाउंटर में पुलिस वालों पर लगातार परिजन, स्थानीय लोग और राजनेताओं के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासी हंगामा बढ़ने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने का आदेश दे चुके हैं।

भोजपुर जिले के शाहपुर थाने में भरत तिवारी उर्फ भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर सोमवार को एक नई एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि 17 जून को सुबह डीएसपी एवं थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम उनके घर आई थी। पुलिस उनके बेटे भरत को लेकर जवइनिया बाढ़ विस्थापितों के लिए आवंटित जमीन की ओर ले गई। यहां के लोगों की समस्या को भरत तिवारी लगातार फेसबुक लाइव के जरिए उठा रहा था।

मां ने कहा कि वहां पहुंचने पर भरत तिवारी ने पुलिस के सामने अपना हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था। इ्सके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां मौजूद डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया। फिर पुलिसकर्मियों ने भरत को 5 गोलियां मारकर घायल कर दिया और गाड़ी में लादकर चले गए। शाम में पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि भरत तिवारी की मौत हो गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भरत के पिता काशीनाथ तिवारी को भी शाहपुर पुलिस ने 2 दिन थाने में बंद रखा था। फिलहाल, शाहपुर थाना पुलिस ने मां के आवेदन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान मौजूद रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर हत्या का आरोप लगा है। इस केस की जांच इंस्पेक्टर संजीव कुमार को सौंपी गई है।

थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मी हो चुके हैं निलंबित 17 जून की रात को ही शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। भोजपुर के एसपी राज ने कहा था कि भरत तिवारी द्वारा पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें थानेदार ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की थी। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने में भी उन्होंने लापरवाही बरती।

भरत तिवारी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सिस्टम पर सवाल उठाते हुए पुलिस एवं प्रशासन को धमकी दे रहा था। 16 जून को जब शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ बिलौटी गांव स्थित उसके घर पहुंचे थे, तो भरत ने उन पर पिस्टल तान दी थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसके अगले दिन सुबह पुलिस ने उसके घर को घेर लिया था। फिर भरत तिवारी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस और परिवार के अलग-अलग दावे एनकाउंटर के दौरान भरत अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव कर रहा था। आखिरी फेसबुक लाइव में वह पुलिस के सामने पिस्टल फेंकते हुए सरेंडर करता नजर आया था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि वह सरेंडर का नाटक कर रहा था। पिस्टल फेंककर वह वापस लपककर उसे उठा ले रहा था। जब उसने पुलिस को निशाना बनाते हुए गोली चलाई, तो जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लग गई। फिर इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई।

परिजन का दावा है कि पुलिस ने भरत तिवारी को 5 गोलियां मारीं। जबकि तत्कालीन थानेदार ने जो एनकाउंटर की एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें सिर्फ एक गोली वो भी पैर में लगने का दावा किया गया था।