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Bharat Tiwari LIVE: भरत तिवारी महापंचायत के लिए बिलौटी पहुंचने लगे लोग, प्रशांत किशोर भी रास्ते में

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ बुधवार को एक महापंचायत में बिहार और यूपी के लोगों के साथ-साथ नेताओं के भी पहुंचने की संभावना है।

Bharat Tiwari LIVE: भरत तिवारी महापंचायत के लिए बिलौटी पहुंचने लगे लोग, प्रशांत किशोर भी रास्ते में

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Ritesh Verma| लाइव हिन्दुस्तान,पटना |
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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भोजपुर जिला (आरा) के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में भरत तिवारी को एनकाउंटर में मारने के खिलाफ महापंचायत में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ-साथ कई नेताओं के भी पहुंचने की संभावना है। मुठभेड़ से पहले का लाइव वीडियो सामने आने से एनकाउंटर में शामिल पुलिस टीम खुद हत्या के मुकदमे में आरोपी बन गई है। कई पुलिस वाले सस्पेंड और लाइन हाजिर हैं और आगे गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। भरत के एनकाउंटर से सीएम सम्राट चौधरी की सरकार चौतरफा घिरती दिख रही है। मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दाखिल हो गई है। सम्राट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच का ऐलान किया था, लेकिन भरत के परिवार ने भरोसा नहीं कह दिया। विपक्ष के साथ-साथ गठबंधन सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंत्री और नेता भी एनकाउंटर से भड़के हुए हैं।

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर के न्यायिक जांच का ऐलान किया है

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच करवाने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा- जरूरी था तो भरत तिवारी का हाफ एनकाउंटर करते

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: सम्राट चौधरी सरकार में भाजपा के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एनकाउंटर पर दुख जताते हुए कहा था कि अगर जरूरी था तो पुलिस को हाफ एनकाउंटर करना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में दोषियों को सजा मिलेगी।

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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भरत तिवारी एनकाउंटर पर भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सम्राट चौधरी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सभी दोषियों को जेल भेजने की मांग की थी। अभी तक इस मामले में कोई पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं हुआ है।

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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भरत तिवारी के पिता पर भी पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की है। इन दोनों पर घर में अवैध हथियार छिपाकर रखने और अपराधी को घर में पनाह देने का आरोप लगाया गया है।

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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भरत तिवारी के परिवार का आरोप- सरेंडर करने के बाद पुलिस ने मार डाला

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भारत तिवारी एनकाउंटर के बाद परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने लाइव वीडियो में उसके पिस्तौल फेंकने के बाद आत्मसमर्पण करवाकर मार दिया।

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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: जिस गड्ढे को भरने के लिए आंदोलित थे भरत तिवारी, वहीं पुलिस ने मारा

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भरत तिवारी कटाव पीड़ितों को बसने के लिए दिए गए गड्ढे को मिट्टी से भरने की मांग के लिए आंदोलित थे। भरत को पुलिस ने उसी गड्ढे के पास एनकाउंटर में मार गिराया।

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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: गंगा कटाव पीड़ितों के लिए आवाज उठा रहे थे भरत तिवारी

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भरत तिवारी गंगा कटाव के पीड़ितों के लिए आवाज उठा रहे थे। भरत तिवारी इलाके में सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे।

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Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: शाहबुर के बिलौटी में एनएच 922 के पास ही महापंचायत, तैयारियां पूरी

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat LIVE: भोजपुर के बिलौटी गांव में एनएच 922 के पास खाली मैदान में भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि सभा और महापंचायत का आयोजन हो रहा है। गांव और आस-पास के इलाके के लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई थी। एनकाउंटर के नाम पर हत्या के आरोप ने शाहपुर ही नहीं, भोजपुर और शाहाबाद इलाके में मुद्दे को गरमा दिया है। महापंचायत में ब्राह्मण संगठन काफी सक्रिय हैं, जिसकी वजह से यूपी से भी काफी लोगों के आने की चर्चा है।

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