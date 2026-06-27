Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भरत तिवारी एनकाउंटर: फिर किसने बुला दी महापंचायत, 5 जुलाई को सम्राट चौधरी के समर्थन में सभा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ पिछले दिनों भोजपुर जिले में महापंचायत का आयोजन किया गया था। अब उस महापंचायत के विरोध में एक और महापंचायत होने जा रही है। इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में बुलाया गया है। 

भरत तिवारी एनकाउंटर: फिर किसने बुला दी महापंचायत, 5 जुलाई को सम्राट चौधरी के समर्थन में सभा

बिहार के भोजपुर जिले में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है। इस बीच, एक और महापंचायत का ऐलान हो गया है। पिछले दिनों शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के समर्थन में हुई महापंचायत के विरोध में एक और महापंचायत बुला दी गई है। इसका आयोजन जगदीशपुर में 5 जुलाई को होगा। आयोजक का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए यह महापंचायत होगी। इसमें लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों के जुटने का आह्वान एवं दावा किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम को बहुजन महापंचायत नाम दिया गया है। इसका आयोजन 5 जुलाई को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में लाल बिहारी सिंह टोला हाई स्कूल मैदान पर होगा। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों से इस कार्यक्रम में जुटने का आह्वान किया जा रहा है।

किसने बुलाई महापंचायत?

इस महापंचायत का आयोजन बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन कर रहा है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस महापंचायत में जुटने का आह्वान किया है।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी केस: 15 दिन में न्याय मिले वरना सम्राट चौधरी का घर घेरेंगे, गरजे पीके

बहुजन महापंचायत क्यों बुलाई गई?

गोल्डन दास ने एक यूट्युब चैनल से बातचीत में कहा कि इस महापंचायत के जरिए बहुजन समाज के लोग सीएम सम्राट चौधरी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ सवर्ण समाज की ओर से बिलौटी गांव में महापंचायत हुई थी। अब उसके विरोध में बहुजन समाज एकजुट होकर सरकार को मजबूत करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में भी ऐसी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।

पोस्टर में बुद्ध, अंबेडकर के साथ लालू नीतीश के फोटो

5 जुलाई को प्रस्तावित बहुजन महापंचायत का सोशल मीडिया पर जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, भीमराव अंबेडकर से लेकर लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मायावती और मुलायम सिंह यादव तक के फोटो हैं।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी नगर बसे, परिजनों पर दर्ज केस वापस हो; महापंचायत में क्या-क्या हुआ

24 जून को हुई थी भरत तिवारी के समर्थन में महापंचायत

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के समर्थन में बीते 24 जून को बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उस कार्यक्रम में पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सम्राट सरकार को भरत तिवारी के श्राद्ध तक का अल्टीमेटम दिया गया। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी उस महापंचायत में पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी केस में 3 दिन का अल्टीमेटम, पुलिस वाले अरेस्ट नहीं तो देश भर में…

17 जून को पुलिस की गोली से मारा गया था भरत तिवारी

भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिवार आरोप है कि भरत ने अपना हथियार फेंककर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे 5 गोली मारी गईं। परिजन की शिकायत पर शाहपुर थाने में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ, तत्कालीन थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की गई।

भरत तिवारी अपने गांव के पास बसाए जा रहे बाढ़ पीड़ितों के हक की आवाज उठा रहा था। उसके पास एक अवैध पिस्टल थी। उसके जरिए वह लगातार सोशल मीडिया पर प्रशासन एवं पुलिस को धमकी दे रहा था। एनकाउंटर के एक दिन पहले जब पुलिस उसे पकड़ने आई थी तो उसने थानेदार पर पिस्टल तान दी थी। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बताया था।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी के परिवार पर दर्ज मुकदमा वापस, एफआईआर से हटा पिता और भाई का नाम

भरत तिवारी की एनकाउंटर में मौत का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष के कई राजनेताओं ने पुलिस के इस ऐक्शन पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। इसकी अध्यक्षता पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Bhojpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।