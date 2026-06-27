भरत तिवारी एनकाउंटर: फिर किसने बुला दी महापंचायत, 5 जुलाई को सम्राट चौधरी के समर्थन में सभा

भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ पिछले दिनों भोजपुर जिले में महापंचायत का आयोजन किया गया था। अब उस महापंचायत के विरोध में एक और महापंचायत होने जा रही है। इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में बुलाया गया है।

बिहार के भोजपुर जिले में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है। इस बीच, एक और महापंचायत का ऐलान हो गया है। पिछले दिनों शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के समर्थन में हुई महापंचायत के विरोध में एक और महापंचायत बुला दी गई है। इसका आयोजन जगदीशपुर में 5 जुलाई को होगा। आयोजक का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए यह महापंचायत होगी। इसमें लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों के जुटने का आह्वान एवं दावा किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम को बहुजन महापंचायत नाम दिया गया है। इसका आयोजन 5 जुलाई को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में लाल बिहारी सिंह टोला हाई स्कूल मैदान पर होगा। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों से इस कार्यक्रम में जुटने का आह्वान किया जा रहा है।

किसने बुलाई महापंचायत? इस महापंचायत का आयोजन बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन कर रहा है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस महापंचायत में जुटने का आह्वान किया है।

बहुजन महापंचायत क्यों बुलाई गई? गोल्डन दास ने एक यूट्युब चैनल से बातचीत में कहा कि इस महापंचायत के जरिए बहुजन समाज के लोग सीएम सम्राट चौधरी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ सवर्ण समाज की ओर से बिलौटी गांव में महापंचायत हुई थी। अब उसके विरोध में बहुजन समाज एकजुट होकर सरकार को मजबूत करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में भी ऐसी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।

पोस्टर में बुद्ध, अंबेडकर के साथ लालू नीतीश के फोटो 5 जुलाई को प्रस्तावित बहुजन महापंचायत का सोशल मीडिया पर जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, भीमराव अंबेडकर से लेकर लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मायावती और मुलायम सिंह यादव तक के फोटो हैं।

24 जून को हुई थी भरत तिवारी के समर्थन में महापंचायत पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के समर्थन में बीते 24 जून को बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उस कार्यक्रम में पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सम्राट सरकार को भरत तिवारी के श्राद्ध तक का अल्टीमेटम दिया गया। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी उस महापंचायत में पहुंचे थे।

17 जून को पुलिस की गोली से मारा गया था भरत तिवारी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिवार आरोप है कि भरत ने अपना हथियार फेंककर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे 5 गोली मारी गईं। परिजन की शिकायत पर शाहपुर थाने में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ, तत्कालीन थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की गई।

भरत तिवारी अपने गांव के पास बसाए जा रहे बाढ़ पीड़ितों के हक की आवाज उठा रहा था। उसके पास एक अवैध पिस्टल थी। उसके जरिए वह लगातार सोशल मीडिया पर प्रशासन एवं पुलिस को धमकी दे रहा था। एनकाउंटर के एक दिन पहले जब पुलिस उसे पकड़ने आई थी तो उसने थानेदार पर पिस्टल तान दी थी। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बताया था।