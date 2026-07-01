भरत तिवारी एनकाउंटर: जीतनराम मांझी का बहुजन महापंचायत से किनारा, अब सभा स्थगित करने को कहा

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 5 जुलाई को होने वाली बहुजन महापंचायत से हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने किनारा कर लिया है। उन्होंने आयोजकों से सवर्णो की सभा के विरोध में बुलाई गई इस महापंचायत को स्थगित करने को कहा है।

बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद 5 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली बहुजन महापंचायत से केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने किनारा कर लिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो मांझी ने कहा कि वह बहुजन महापंचायत में नहीं जाएंगे। उन्होंने आयोजकों से यह सभा स्थगित करने का भी अनुरोध किया है। चार दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वह इस बहुजन महापंचायत में शामिल होंगे।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम में नहीं जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य हित और सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमें संयम से काम लेना होगा। उन्होंने दावा किया- कुछ लोग इस फिराक में हैं कि कुछ भी गलत हो और तोहमत हमारे ऊपर लगा दी जाए। मांझी ने कहा कि यह वक्त बड़ा दिल दिखाने की है।

इससे पहले 27 जून को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बहुजन महापंचायत में जाने का ऐलान किया था। उन्होंने 'देश की जनता करे पुकार, बहुजन एकता अबकी बार' का नारा भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वह 5 जुलाई को आरा आ रहे हैं और जगदीशपुर में आयोजित बहुजन महासभा में शामिल होंगे।

कौन आयोजित कर रहा बहुजन महापंचायत? भोजपुर जिले के जगदीशपुर में आगामी रविवार 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत बुलाई गई है। इसका आयोजन बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन कर रहा है, जिसके मुखिया गोल्डन दास हैं। इसमें प्रदेश भर से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जुटने का आह्वान किया गया है।

सवर्ण महापंचायत के विरोध में बहुजन महापंचायत! दरअसल, भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। इसके बाद, सवर्ण समाज के लोगों द्वारा बिलौटी गांव में 24 जून को महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इस महापंचायत में भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर सम्राट सरकार से कार्रवाई की मांग की गई थी।

अब उस महापंचायत के विरोध में दलित और पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन महापंचायत का आह्वान किया गया है। इसके आयोजक गोल्डन दास का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए यह सभा बुलाई गई है। इसमें सवर्णों के खिलाफ बहुजन एकता का प्रदर्शन किया जाएगा।

अशोक महतो को महापंचायत का न्योता बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने डॉन से राजनेता बने अशोक महतो को भी इस महापंचायत का न्योता दिया है। उनका दावा है कि महतो ने इस कार्यक्रम में आने पर अपनी सहमति दे दी है। अशोक महतो की पत्नी अनीता अभी नवादा जिले के वारिसलीगंज से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की विधायक हैं।

भरत तिवारी एनकाउंटर के समर्थन में जीतनराम मांझी भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत पर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतनराम मांझी इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। मांझी कह चुके हैं कि अगर कोई भी अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा, तो पुलिसकर्मी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं को भी अपने निशाने पर लिया था।