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भरत तिवारी एनकाउंटर: जीतनराम मांझी का बहुजन महापंचायत से किनारा, अब सभा स्थगित करने को कहा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 5 जुलाई को होने वाली बहुजन महापंचायत से हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने किनारा कर लिया है। उन्होंने आयोजकों से सवर्णो की सभा के विरोध में बुलाई गई इस महापंचायत को स्थगित करने को कहा है। 

भरत तिवारी एनकाउंटर: जीतनराम मांझी का बहुजन महापंचायत से किनारा, अब सभा स्थगित करने को कहा

बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद 5 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली बहुजन महापंचायत से केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने किनारा कर लिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो मांझी ने कहा कि वह बहुजन महापंचायत में नहीं जाएंगे। उन्होंने आयोजकों से यह सभा स्थगित करने का भी अनुरोध किया है। चार दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वह इस बहुजन महापंचायत में शामिल होंगे।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम में नहीं जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य हित और सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमें संयम से काम लेना होगा। उन्होंने दावा किया- कुछ लोग इस फिराक में हैं कि कुछ भी गलत हो और तोहमत हमारे ऊपर लगा दी जाए। मांझी ने कहा कि यह वक्त बड़ा दिल दिखाने की है।

जीतनराम मांझी ने बहुजन महापंचायत स्थगित करने को कहा

इससे पहले 27 जून को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बहुजन महापंचायत में जाने का ऐलान किया था। उन्होंने 'देश की जनता करे पुकार, बहुजन एकता अबकी बार' का नारा भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वह 5 जुलाई को आरा आ रहे हैं और जगदीशपुर में आयोजित बहुजन महासभा में शामिल होंगे।

जीतनराम मांझी ने बहुजन महापंचायत में जाने का किया था ऐलान

कौन आयोजित कर रहा बहुजन महापंचायत?

भोजपुर जिले के जगदीशपुर में आगामी रविवार 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत बुलाई गई है। इसका आयोजन बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन कर रहा है, जिसके मुखिया गोल्डन दास हैं। इसमें प्रदेश भर से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जुटने का आह्वान किया गया है।

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सवर्ण महापंचायत के विरोध में बहुजन महापंचायत!

दरअसल, भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। इसके बाद, सवर्ण समाज के लोगों द्वारा बिलौटी गांव में 24 जून को महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इस महापंचायत में भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर सम्राट सरकार से कार्रवाई की मांग की गई थी।

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में 5 जुलाई को भोजपुर में एक और महापंचायत बुलाई गई

अब उस महापंचायत के विरोध में दलित और पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन महापंचायत का आह्वान किया गया है। इसके आयोजक गोल्डन दास का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए यह सभा बुलाई गई है। इसमें सवर्णों के खिलाफ बहुजन एकता का प्रदर्शन किया जाएगा।

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अशोक महतो को महापंचायत का न्योता

बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने डॉन से राजनेता बने अशोक महतो को भी इस महापंचायत का न्योता दिया है। उनका दावा है कि महतो ने इस कार्यक्रम में आने पर अपनी सहमति दे दी है। अशोक महतो की पत्नी अनीता अभी नवादा जिले के वारिसलीगंज से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की विधायक हैं।

अशोक महतो को बहुजन महापंचायत का न्योता देते गोल्डन दास

भरत तिवारी एनकाउंटर के समर्थन में जीतनराम मांझी

भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत पर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतनराम मांझी इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। मांझी कह चुके हैं कि अगर कोई भी अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा, तो पुलिसकर्मी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं को भी अपने निशाने पर लिया था।

मांझी हाल के दिनों में इस बारे में अलग-अलग टिप्पणी कर चुके हैं। पहले उन्होंने बहुजन महापंचायत में जाने का फैसला लिया था, लेकिन अब वह खुद ही इसे स्थगित करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। मांझी की पार्टी हम महादलित वर्ग के लोगों को केंद्र में रखकर राजनीति करती आई है। वह खुद मुसहर जाति से ताल्लुक रखते हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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