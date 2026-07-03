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चिराग बोले- भरत तिवारी का मर्डर हुआ, एनकाउंटर में शामिल सभी गिरफ्तार हों, सीएम से बात करूंगा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, आरा
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चिराग पासवान ने कहा है कि भरत तिवारी की हत्या की गई। सभी दोषी गिरफ्तार होंगे। इसके लिए सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर बात करेंगे।

चिराग बोले- भरत तिवारी का मर्डर हुआ, एनकाउंटर में शामिल सभी गिरफ्तार हों, सीएम से बात करूंगा

Chirag Paswan on Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस कांड को हत्या करार दिया है। कहा है कि इस कांड के जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से विशेष रूप से मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। शुक्रवार को चिराग पासवान भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने भरत तिवारी की मां, बहन और पिता से मुलाकात की। नेता को देखते ही परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। चिराग पासवान ने खुद सांत्वना और न्यायपूर्ण कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में परिजनों को न्याय मिलेगा। इस मामले में बहुत गलत हुआ है। कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसकी हत्या नहीं कर सकते। उसे गिरफ्तार करके कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे कृत्य को लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उनमें से एक-एक की गिरफ्तारी होगी। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिलकर यह बात करूंगा और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराउंगा। भरत तिवारी के पिता ने बताया कि अब उन्हें न्याय की उम्मीद दिख रही है। भरत तिवारी की मां ने उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की।

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चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले के जितने भी पहलू हैं उन सभी की जांच होगी। परिवार के लोगों की आंखों में जो आंसू हैं वे न्याय से शांत हो सकते हैं। मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर तक जाउंगा। गुरुवार को चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद पटना पहुंचे और शुक्रवार को बिलौटी गांव जाकर परिजनों से मुलाकात की। जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए 1400 करोड़ खर्च किए गए। उसमें घपले के सबूत भरत तिवारी के मोबाइल में होने की बात बताई गई है। इस मामले की भी जांच होगी।

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चिराग की पार्टी के नेता राजू तिवारी ने कहा कि जब चिराग जी आए तो दृश्य मर्माहत हो गया। हमारे नेता चुप नहीं बैठेंगे। इस केस में जितने भी आरोपी हैं उनपर कार्रवाई होगी। जिस पुलिस अधिकारी को प्रमोशन मिला है वे जांच के दायरे में हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। वे भी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। लेकिन,पहले से यह साफ लगता है कि ये लोग दोषी हैं। यह बहुत गलत काम हुआ है। मामला एफआईआर तक नहीं रहेगा बल्कि, गिरफ्तारी होगी।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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