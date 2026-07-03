चिराग बोले- भरत तिवारी का मर्डर हुआ, एनकाउंटर में शामिल सभी गिरफ्तार हों, सीएम से बात करूंगा

चिराग पासवान ने कहा है कि भरत तिवारी की हत्या की गई। सभी दोषी गिरफ्तार होंगे। इसके लिए सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर बात करेंगे।

Chirag Paswan on Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस कांड को हत्या करार दिया है। कहा है कि इस कांड के जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से विशेष रूप से मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। शुक्रवार को चिराग पासवान भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने भरत तिवारी की मां, बहन और पिता से मुलाकात की। नेता को देखते ही परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। चिराग पासवान ने खुद सांत्वना और न्यायपूर्ण कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में परिजनों को न्याय मिलेगा। इस मामले में बहुत गलत हुआ है। कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसकी हत्या नहीं कर सकते। उसे गिरफ्तार करके कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे कृत्य को लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उनमें से एक-एक की गिरफ्तारी होगी। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिलकर यह बात करूंगा और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराउंगा। भरत तिवारी के पिता ने बताया कि अब उन्हें न्याय की उम्मीद दिख रही है। भरत तिवारी की मां ने उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की।

चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले के जितने भी पहलू हैं उन सभी की जांच होगी। परिवार के लोगों की आंखों में जो आंसू हैं वे न्याय से शांत हो सकते हैं। मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर तक जाउंगा। गुरुवार को चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद पटना पहुंचे और शुक्रवार को बिलौटी गांव जाकर परिजनों से मुलाकात की। जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए 1400 करोड़ खर्च किए गए। उसमें घपले के सबूत भरत तिवारी के मोबाइल में होने की बात बताई गई है। इस मामले की भी जांच होगी।