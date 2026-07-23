भरत तिवारी एनकाउंटर पर हाईकोर्ट से सम्राट सरकार जवाब-तलब, फुटेज-डेटा सुरक्षित रखने को कहा

पटना हाईकोर्ट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार को जवाब-तलब किया है। भरत की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस केस से जुड़े सभी वीडियो फुटेज, मोबाइल डेटा आदि को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है।

शंभू शरण, पटना। बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी उर्फ भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के मामले में हाईकोर्ट ने सम्राट सरकार को जवाब-तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही इस केस से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, मोबाइल फोन का डाटा सुरक्षित रखने को कहा गया है। भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से 17 जून को मौत हो गई थी। परिजन की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, जिसकी जांच चल रही है।

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने भरत तिवारी की मां आशा देवी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आशा देवी की ओर से वकील अमित कुमार ने कोर्ट से भरत तिवारी एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और तय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच करने की मांग की।

भरत की मां ने कोर्ट से घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, स्टेशन डायरी इंट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बॉडी कैमरा फुटेज, सीजर रिकॉर्ड, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समेत सभी अहम सबूतों को सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट की प्रति परिजन को दी जाए। साथ ही भरत तिवारी का मोबाइल फोन और उसके पास से जब्त सभी सामान भी परिवार को वापस किए जाएं।

आशा देवी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 16 एवं 17 जून की रात को बिना कुछ बताए ही महिला पुलिस कर्मी उनके घर में घुस गई थी। साथ ही, 17 जून को भरत के पिता काशीनाथ तिवारी को शाहपुर थाने में रखा गया था। इसकी भी जांच करने की गुहार अदालत से लगाई गई है।

अगली सुनवाई अगस्त में भरत तिवारी की मां की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। वह लंबे समय से पुलिस को सोशल मीडिया पर चुनौती दे रहा था। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति बताया था। एक एनकाउंटर के एक दिन पहले पुलिस भरत के घर भी गई थी, तब उसने थानेदार पर पिस्टल तान दी थी।

भरत तिवारी के परिजन ने आरोप लगाया कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एनकाउंटर के दौरान भरत तिवारी अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव कर रहा था। आखिरी फेसबुक लाइव वीडियो में वह अपनी अवैध पिस्टल पुलिस के सामने फेंककर सरेंडर करता भी नजर आया था।