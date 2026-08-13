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भरत तिवारी एनकाउंटरः सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान, परिवार के 1 सदस्य को नौकरी, आर्थिक सहायता भी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि न्यायिक जाँच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

Bharat Tiwari, Samrat Choudhary
भरत तिवारी के एक परिजन को सरकारी नौकरी, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान

Samrat Choudhary on Bharat Tiwari Encounter: बिहार की सियासत में भूचाल पैदा करने वाले आरा के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि भरत तिवारी के एक परिजन को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, भरत तिवारी के भाई ने कहा है कि उन्हें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने भरत तिवारी को मारा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई से ही न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस एनकाउंटर के नाम पर भरत तिवारी पर पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी की शिकायत पर इसमें हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि न्यायिक जाँच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। पिछले दिनों भाजपा सांसद मनोज तिवारी के सहयोग से भरत तिवारी के परिजन मुख्यमंत्री से मिले थे। सीएम ने उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

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सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान पर भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने फौरी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे परिवार की मांग नहीं है। उन्होंने इस ऐलान की जानकारी नहीं होने की बात कही। साफ शब्दों में कहा कि हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भरत तिवारी की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे। अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाए।

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बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी को 17 जून 2026 को मार गिराया था। पुलिस की ओर से भरत तिवारी को पांच गोलियां मारी गईं। एक दिन पहले भरत तिवारी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने पुलिस पर पिस्तौल तान रखा था। भरत तिवारी एनकाउंटर की सत्ताधारी दलों के नेताओं ने आलोचना की। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी समेत कई नेताओं ने एनकाउंटर को फेक बताया। इस एनकाउंटर का सड़क से लेकर सदन तक विरोध हुआ। इस मामले में तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मी पर गंभीर आरोप लगे हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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