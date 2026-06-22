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सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर केस, मुठभेड़ को फर्जी बता CBI जांच की गुहार

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। सर्वोच्च अदालत में एक PIL दाखिल कर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में इस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर केस, मुठभेड़ को फर्जी बता CBI जांच की गुहार

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की पुलिस की गोली से मौत के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है और तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दलों ने इसे फर्जी मुठभेड़ कहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है और इस मुठभेड़ को फर्जी भी बताया गया है। यहां आपको बता दें कि इस मामले में सम्राट चौधरी सरकार ने पहले ही न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं।

बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी हत्याकांड मामले में अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका लगाई है। इस याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश जारी करे। अदालत में याचिका के जरिए कहा गया है कि इस तरह के मामलों में कानून के शासन और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। याचिका में यह भी गुहार लगाई गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की निगरानी में कराई जाए।

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विधानसभा की सर्वदलीय समिति करे जांच- राजेश राम

इधर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने रविवार को भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मार गये भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के बाद कहा कि इस घटना की जांच विधानसभा की सर्वदलीय समिति से कराई जाए। राजेश राम ने परिजनों से मिलने के बाद कहा कि भरत तिवारी की हत्या अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने एक संगठित सुपारी किलर गिरोह की तरह काम किया है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज के दबे-कुचले और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। इसी कारण वह सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए थे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने मांग की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच बिहार विधानसभा की सर्वदलीय समिति से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके।

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जनसुराज ने निकाली कैंडल मार्च

भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के विरोध में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में कारगिल चौक पर रविवार को प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। मनोज भारती ने इस दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए कहा था कि इस मार्च का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को मजबूत करना तथा समाज में शांति और एकजुटता का संदेश देना है।

उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता की कथित एनकाउंटर में मौत हुई है, वह बेहद दुखद और निंदनीय है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि भरत तिवारी वर्षों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे थे। जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसकी इस तरह मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा था कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए।

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17 जून को शाहपुर में हुआ था एनकाउंटर

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पहले से ही पुलिस सवालों के घेरे में है। बता दें कि 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हुई थी। इस एनकाउंटर के बाद यह दावा किया जा रहा था कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मार दी थी। 17 जून की सुबह पुलिस भरत भूषण को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी। उस समय भी भरत भूषण की ओर से घर की छत से पुलिस पर फायरिंग की गई थी। तब पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। बाद में जब पुलिस दलबल के साथ उसे दबोचने पहुंची थी तब वो भाग निकला था। भरत तिवारी फेसबुक लाइव आकर पुलिस को युद्ध की चुनौती दे रहा था। उस दौरान भी फायरिंग की गई थी। जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई थी। पुलिस की फायरिंग में भरत तिवारी को दोनों पैरों में गोली लगी थी। बाद में पीएमसीएच में इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई थी।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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