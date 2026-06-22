सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर केस, मुठभेड़ को फर्जी बता CBI जांच की गुहार

चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। सर्वोच्च अदालत में एक PIL दाखिल कर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में इस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है।

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की पुलिस की गोली से मौत के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है और तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दलों ने इसे फर्जी मुठभेड़ कहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है और इस मुठभेड़ को फर्जी भी बताया गया है। यहां आपको बता दें कि इस मामले में सम्राट चौधरी सरकार ने पहले ही न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं।

बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी हत्याकांड मामले में अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका लगाई है। इस याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश जारी करे। अदालत में याचिका के जरिए कहा गया है कि इस तरह के मामलों में कानून के शासन और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। याचिका में यह भी गुहार लगाई गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की निगरानी में कराई जाए।

विधानसभा की सर्वदलीय समिति करे जांच- राजेश राम इधर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने रविवार को भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मार गये भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के बाद कहा कि इस घटना की जांच विधानसभा की सर्वदलीय समिति से कराई जाए। राजेश राम ने परिजनों से मिलने के बाद कहा कि भरत तिवारी की हत्या अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने एक संगठित सुपारी किलर गिरोह की तरह काम किया है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज के दबे-कुचले और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। इसी कारण वह सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए थे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने मांग की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच बिहार विधानसभा की सर्वदलीय समिति से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके।

जनसुराज ने निकाली कैंडल मार्च भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के विरोध में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में कारगिल चौक पर रविवार को प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। मनोज भारती ने इस दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए कहा था कि इस मार्च का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को मजबूत करना तथा समाज में शांति और एकजुटता का संदेश देना है।

उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता की कथित एनकाउंटर में मौत हुई है, वह बेहद दुखद और निंदनीय है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि भरत तिवारी वर्षों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे थे। जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसकी इस तरह मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा था कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए।