भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच तेज, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा किन-किन सवालों के जवाब ढूंढ रहे

भरत तिवारी एनकाउंटर: भरत तिवारी की कथित मुठभेड़ में हुई मौत के बाद इसकी जांच अब तेज हो गई है। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा ने इस घटना से जुड़े गवाहों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर के चर्चित शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। इसे लेकर न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सह पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा बुधवार को आरा पहुंचे। उन्होंने जिला शिक्षा कार्यालय परिसर स्थित आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आयोग का कार्यालय विधिवत शुरू हो गया। आरा में ही आयोग का दफ्तर बनाया गया है और रिटायर्ड जज ने जांच की कमान संभाल ली है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी एनकाउंटर में कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। वो इस सवाल का भी जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस मुठभेड़ का औचित्य क्या था?

इधर, इस घटना से जुड़े गवाहों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुधवार को समन जारी किया गया है। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व जज विनोद कुमार सिन्हा के आरा आगमन को लेकर प्रशासनिक महकमे में गहमागहमी बनी रही। आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिलौटी मुठभेड़ का औचित्य क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है सहित सभी प्रमुख बिंदुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, घटना का औचित्य क्या था, पुलिस की कार्रवाई और दायित्व की जांच को लेकर आयोग का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि आयोग को जांच के लिए छह महीने का समय मिला है। उनका प्रयास रहेगा कि समय सीमा के अंदर जांच प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया जाये। इस मौके पर पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बड़बडे, शाहाबाद रेंज डीआईजी सत्य प्रकाश और भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया सहित अन्य पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आयोग के अध्यक्ष की ओर से शनिवार को इस मामले में सुनवाई की जायेगी। उस दौरान गवाहों का बयान भी दर्ज किया जाएगा।

आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग के गठन का उद्देश्य घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, किन प्रत्यक्ष और परोक्ष परिस्थितियों में घटना हुई? 17 जून की पुलिस कार्रवाई का औचित्य क्या था और उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण करना है।

घरवालों का बयान कोर्ट में हुआ दर्ज भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में बुधवार को परिजनों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, भाई और भाभी का बयान कलमबंद किया गया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के आदेश पर मां और भाभी का बयान न्यायिक दंडाधिकारी गितिका त्रिपाठी और भाई का बयान दीपक कुमार सिंह के समक्ष दर्ज हुआ। बयान सील बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और शाहपुर थाने के थानाध्यक्ष राजेश मालाकार सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर भरत की हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

सूत्रों के अनुसार परिजनों की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि हत्या के बाद पुलिस की ओर से भरत भूषण तिवारी को अस्पताल में अकेले छोड़ दिया गया था। वहां न पुलिस थी और न डॉक्टर आदि थे। परिजनों की ओर से दिये गये बयान में भरत भूषण तिवारी की ओर से जवईनिया के विस्थापितों की समस्या को लेकर आवाज उठाने पर हत्या करने का आरोप लगाये जाने की चर्चा चल रही है। चर्चा के अनुसार परिजनों का कहना है कि भरत भूषण तिवारी की ओर से जवईनिया गांव के विस्थापितों को बसाने के नाम पर करोड़ों की राशि गबन करने का विरोध किया जा रहा था। उस आवाज को दबाने के लिए भरत भूषण तिवारी की हत्या करायी गयी है।