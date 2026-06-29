भरत तिवारी के श्राद्ध के बाद तेज होगा आंदोलन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्या बोले पिता?

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर परिवार ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। भरत के पिता ने कहा कि बेटे के श्राद्ध के बाद वह लड़ाई तेज करेंगे और इंसाफ के लिए अंत तक लड़ेंगे।

बिहार के भोजपुर जिले में बीते दिनों हुए पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के खिलाफ परिजन द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि बेटे के श्राद्ध के बाद वह इंसाफ की लड़ाई को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर में परिवार के साथ खड़े लोगों को 30 जून बिलौटी गांव आने का न्योता दिया है। हालांकि, बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना के बारे में वह ज्यादा कुछ नहीं बोले।

भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में रविवार को भरत तिवारी का दशकर्म हुआ। मुंडन संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और समर्थक शामिल हुए। संस्कार के बाद लोगों से बातचीत में भरत तिवारी के पिता काशीनाथ ने कहा कि बेटे के श्राद्ध के बाद वह बाहर निकलेंगे और न्याय की लड़ाई को तेज करेंगे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्या बोले पिता? बातचीत के दौरान जब भरत तिवारी की पोस्टमार्टम और घटना का जिक्र हुआ तो काशीनाथ तिवारी ने कहा कि वह इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा- हमें कुछ नहीं कहना है। लोग ही सब देख रहे हैं। गोली मारी गई है, यह सच है। चाहे जहां मारी गई हो, मेरा बेटा मारा तो गया है।

पिता ने कहा कि उन्हें भरोसा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई में उन्हें कई बड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग उनके संपर्क में हैं। वे लगातार परिवार का मनोबल बढ़ा रहे हैं। काशीनाथ तिवारी ने स्पष्ट किया कि उनका परिवार कानून के दायरे में रहकर न्याय की मांग करता रहेगा और इस लड़ाई को अंत तक ले जाएगा।

पुलिस एनकाउंटर में हुई थी भरत तिवारी की मौत 17 जून को बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी को गोली लग गई थी। उसे इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। भरत तिवारी गांव के पास बसाए जा रहे बाढ़ पीड़ितों से जुड़े मुद्दों की आवाज लंबे समय से उठा रहा था। उसके पास अवैध पिस्टल थी, जिसका प्रदर्शन कर वह लगातार पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा था। उसने एसडीएम को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल 17 जून को सुबह भोजपुर एसटीएफ और शाहपुर थाना पुलिस बिलौटी गांव में भरत तिवारी को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस ने उसके घर को घेर लिया था। इसके बाद भरत तिवारी बथान की ओर भागता हुआ पहुंचा था। तभी पुलिस से मुठभेड़ में उसे गोली लग गई। परिजन का आरोप है कि भरत तिवारी ने अपना हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोलियां मारी गईं। वहीं, एनकाउंट के दौरान भरत तिवारी अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव भी कर रहा था। आखिरी लाइव वीडियो में वह पुलिस टीम के सामने बंदूक फेंककर सरेंडर करता नजर आया था।

पुलिस वालों पर हत्या का केस, न्यायिक आयोग से जांच भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठे सवालिया निशान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। इसकी कमान पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई। सिन्हा ने पिछले दिनों बिलौटी गांव का दौरा किया था, उन्होंने भरत तिवारी के परिजन से भी बात की थी। दूसरी ओर, दबाव बढ़ने के बाद परिजन की शिकायत पर शाहपुर थाने में तत्कालीन एसडीपीओ एवं थानेदार के अलावा अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच जारी है।

हालांकि, भरत तिवारी के परिजन मौजूदा जांच से खुश नहीं हैं। वह सिटिंग जज या सीबीआई से इस केस की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही भोजपुर के एसपी और शाहाबाद के डीआईजी को भी पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं। 24 जून को बिलौटी गांव में महापंचायत भी हुई थी, जिसमें सवर्ण समाज से जुड़े लोगों ने एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई थी। महापंचायत में भी श्राद्ध के बाद बड़े आंदोलन की धमकी दी गई थी। उसमें जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे।