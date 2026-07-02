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भरत तिवारी एनकाउंटर: 5 जुलाई की महापंचायत को प्रशासन से अनुमति नहीं, आयोजक अड़े

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जगदीशपुर (भोजपुर)
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भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 5 जुलाई को प्रस्तावित बहुजन महापंचायत को अनुमति देने से प्रशासन ने इनकार कर दिया है। दूसरी ओर, आयोजक किसी भी सूरत में यह कार्यक्रम करने पर अड़े हुए हैं।

भरत तिवारी एनकाउंटर: 5 जुलाई की महापंचायत को प्रशासन से अनुमति नहीं, आयोजक अड़े

बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जगदीशपुर में 5 जुलाई को बुलाई गई बहुजन महापंचायत को अनुमंडल प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इससे अब इस सभा पर संकट के बादल गहरा गए हैं। जगदीशपुर एसडीएम ने कानून व्यवस्था और ट्रैफिक का हवाला देते हुए आयोजकों के आवेदन को खारिज कर दिया। हालांकि, आयोजक उसी दिन महापंचायत करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो भी हर हाल में निजी जमीन पर सभा करेंगे। दरअसल, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन को न्याय दिलाने के लिए पिछले दिनों बिलौटी गांव में आयोजित सवर्णों की महापंचायत के विरोध में रविवार को बहुजन समाज के लोगों ने यह सभा बुलाई है।

आयोजक मंडल में शामिल अभिषेक मेहता, रणविजय बहादुर, उमेश कुमार सिंह, लाल बहादुर महतो समेत अन्य लोगों ने अनुमंडल कार्यालय में 5 जुलाई को जगदीशपुर के लाल बिहारी सिंह टोला में हाई स्कूल मैदान पर बहुजन महापंचायत आयोजित करने का आवेदन दिया था। इसके बाद जगदीशपुर एसडीएम ने स्थानीय पुलिस थाना और सीओ से रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट में आयोजन स्थल पर भारी भीड़ जुटने और उससे यातायात एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई। इसी आधार पर प्रशासन ने महापंचायत की अनुमति देने से मना कर दिया।

प्रशासन की महापंचायत के आयोजकों को चेतावनी

एसडीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसकी सूचना भोजपुर के डीएम और एसपी को भी दे दी है। बता दें कि जिस हाई स्कूल मैदान में रविवार को यह महापंचायत बुलाई गई है, वहां के प्रधानाध्यापक ने एनओसी जारी कर दी थी। एसडीएम ने उसे भी रद्द कर दिया है।

क्यों बुलाई गई बहुजन महापंचायत?

इस महापंचायत का आयोजन बहुजन आर्मी के बैनर तले किया जा रहा है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास का दावा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सम्राट सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए गए। 24 जून को बिलौटी गांव में सवर्ण समाज के लोगों ने महापंचायत कर एकजुटता दिखाई। अब बहुजन समाज के लोगों की बारी है कि वह एकजुटता दिखाएं।

उनका कहना है कि यह महापंचायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। इसमें प्रदेश भर से दलित (एससी), पिछड़ा, आदिवासी (एसटी), अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जुटने का आह्वान किया गया। आयोजकों ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में सवर्ण महापंचायत से कई गुना अधिक भीड़ जुटेगी।

जीतनराम मांझी ने महापंचायत से किया किनारा

इस महापंचायत में हम सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी शामिल होने की बात पिछले सप्ताह कही थी। मगर अब उन्होंने इस कार्यक्रम से किनारा कर दिया है। मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मांझी ने आयोजकों से बहुजन महापंचायत को स्थगित करने का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी एनकाउंटर: मांझी का बहुजन महापंचायत से किनारा, सभा स्थगित करने को कहा

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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