भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी SDPO को 7 दिन में नई पोस्टिंग; कई आईपीएस, डीएसपी ट्रांसफर
सम्राट चौधरी सरकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को नई पोस्टिंग दे दी है। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद जगदीशपुर एसडीपीओ पद से हटा दिया गया था। इस कार्रवाई के सप्ताह भर बाद ही उन्हें नई जगह पोस्टिंग मिल गई।
बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी के एनकाउंटर में आरोपी एसडीपीओ को 7 दिन बाद नई पोस्टिंग मिल गई है। जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी रहे डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को बिहार पुलिस की मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इकाई में डीएसपी बनाया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में राजेश कुमार शर्मा नामजद आरोपी हैं, उन पर हत्या का आरोप है। एफआईआर होने के बाद उन्हें जगदीशपुर एसडीपीओ पद से हटाकर 24 जून को मुख्यालय अटैच कर दिया गया था। सम्राट चौधरी सरकार ने 1 जुलाई को 12 आईपीएस और 53 डीएसपी के ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिसमें राजेश शर्मा का भी नाम शामिल है।
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद भोजपुर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के कर्मियों ने उसे गोली मार दी।
भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गईं!
पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी सामने आई थी, जिसमें भरत तिवारी को 5 गोलियां लगने की बात कही गई। मामला देश भर में चर्चा का विषय बनने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे।
तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत अन्य पुलिस वालों पर हत्या का केस
इसके बाद शाहपुर थाने में तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन शाहपुर थानेदार राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी जांच फिलहाल जारी है।
एनकाउंटर के तुरंत बाद भोजपुर एसपी ने शाहपुर थानेदार राजेश मालाकार को सस्पेंड कर दिया था। वहीं, जगदीशपुर एसडीपीओ को एफआईआर दर्ज होने के बाद हटाया गया था। अब राजेश वर्मा को पटना में नई पोस्टिंग दे दी गई है।
बिहार में 12 आईपीएस का तबादला
गृह विभाग की ओर से बुधवार को 12 भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। 1991 बैच की आईपीएस प्रीति वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं का महानिदेशक बनाया गया। आईपीएस निर्मल कुमार आजाद को मध्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं, 1995 बैच के आईपीएस पंकज कुमार दराद को एटीएस और एसवीयू से ट्रांसफर कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का एमडी बना दिया गया है। सुधांशु कुमार को ट्रैफिक एडीजी नियुक्त किया गया है। इसी तरह अमृत राज को एटीएस एडीजी, कासे सुहिता अनुपम को कानून व्यवस्था एडीजी, राजेश कुमार को एससीआरबी का आईजी, पंकज कुमार राज को रेलवे आईजी और एस प्रेमलथा को बीसैप का आईजी बनाया गया है।
2022 बैच की आईपीएस गरिमा को कहलगांव एसडीपीओ-2 से तबादला कर बीसैप-9 में समादेष्टा नियुक्त किया किया गया है। इसी बैच के आईपीएस शिवम धाकड़ को दानापुर एसडीपीओ-1 से ट्रांसफर कर मधुबनी ग्रामीण एसपी लगाया गया है। वहीं, 2023 बैच की आईपीएस कोमल मीणा को मसौढ़ी एसडीपीओ-1 से हटाकर पटना में कानून व्यवस्था एसडीपीओ-2 के पद पर तैनात किया गया है।
बिहार में 53 डीएसपी की ट्रांसफर और नई पोस्टिंग की लिस्ट
- लालबाबू यादव - बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में सहायक निदेशक
- पारसनाथ साहू - ईओयू में एएसपी
- सुमित कुमार - बिहार पुलिस मुख्यालय में एएसपी
- शंकर कुमार झा - सीआईडी में स्पेशल क्राइम डीसपी
- अभिषेक सिंह - डीएसपी, बीसैप-3
- प्रदीप कुमार - डीएसपी मुख्यालय, मुजफ्फरपुर
- गौतम शरण ओमी - डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना
- अशोक कुमार - डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना
- राजेश कुमार शर्मा - डीएसपी, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
- संतोष कुमार - डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना
- सर्वेश चंद्र - डीएसपी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई
- अनुराधा सिंह - डीएसपी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई
- विकास केशव - डीएसपी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई
- स्वीटी सिंह - डीएसपी, ईओयू
- रौली कुमारी - डीएसपी, बिविसपु-3, बोधगया
- पंकज कुमार - डीएसपी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई
- विनोद कुमार सिंह - ट्रैफिक डीएसपी, जहानाबाद
- संजीत कुमार सिन्हा - डीएसपी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई
- स्वाति - डीएसपी, बीसैप (महिला) सासाराम
- वासुदेव राय - डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
- भूदेव दास - डीएसपी (रक्षित), जहानाबाद
- केशव कुमार मजूमदार - डीएसपी (रक्षित), भागलपुर
- उमेश लाल रजक - डीएसपी, बीसैप मुख्यालय
- अविनाश कुमार सिंह - डीएसपी ट्रैफिक, सीतामढ़ी
- धर्मेंद्र कुमार - डीएसपी (रक्षित), बगहा
- सन्नी दयाल - ट्रैफिक डीएसपी, पटना
- विनय कुमार रंजन - साइबर क्राइम डीएसपी, भागलपुर
- अंकित कुमार - साइबर क्राइम डीएसपी, जहानाबाद
- देव आशीष हंस - साइबर क्राइम डीएसपी, पटना
- शिवानी श्रेष्ठा - स्पेशल क्राइम डीएसपी, सीआईडी
- चित्रा कुमारी - स्पेशल क्राइम डीएसपी, सीआईडी
- खालिद हयात - डीएसपी, विशेष शाखा
- समीर कुमार सिंह - साइबर क्राइम डीएसपी, बक्सर
- रौशन कुमार - साइबर क्राइम डीएसपी, भोजपुर
- अभिनव कुमार - डीएसपी, विशेष सुरक्षा दल
- मो. फैसल चांद - डीएसपी, सीआईडी
- अब्दुर रहमान - साइबर क्राइम डीएसपी, बेतिया
- इशानी सिन्हा - साइबर क्राइम डीएसपी, शिवहर
- ज्योति कुमारी - साइबर क्राइम डीएसपी, बगहा
- अमरजीत तिवारी - डीएसपी, विशेष सुरक्षा दल
- राजन कुमार - डीएसपी, विशेष शाखा
- मिथिलेश कुमार तिवारी - डीएसपी, विशेष शाखा
- ऋषव आनंद - साइबर क्राइम डीएसपी, नालंदा
- रिषभ कुमार - ट्रैफिक डीएसपी, शेखपुरा
- तरुण कुमार पांडेय - ट्रैफिक डीएसपी, अररिया
- अभिषेक चौबे - ट्रैफिक डीएसपी, समस्तीपुर
- अभिषेक कुमार - डीएसपी मुख्यालय, सारण
- पिंकी कुमारी - डीएसपी बिविसपु-19, बेगूसराय
- शत्रुधन पटेल - आशु उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय
- राज कुमार प्रसाद - आशु उपाधीक्षक, सीआईडी
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।