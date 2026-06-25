भरत तिवारी के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा... कहने वाला सिपाही होगा बर्खास्त, थाने में की थी फायरिंग

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के लिए आयोजित महापंचायत में भाषण देकर चर्चा में आए सिपाही आशीष तिवारी को पुलिस बर्खास्त करने वाली है। वह थाने में फायरिंग केस में आरोपी है और अपने सीनियर पर पिस्टल तान चुका है।

बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ बुधवार को आयोजित महापंचायत में पुलिस की नौकरी छोड़ने का दावा करने वाले सिपाही आशीष तिवारी को बर्खास्त किया जाएगा। शाहपुर के बिलौटी गांव में बुधवार को हुई महापंचायत के दौरान उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया। इसकी जांच के बाद आया गया कि आशीष तिवारी पैंथर सिपाही के पद पर तैनात है। उस पर अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों पर पिस्टल तानने और थाने में फायरिंग करने का केस चल रहा है। उसे नौकरी से हटाने की प्रक्रिया जारी है।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि आशीष तिवारी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव का रहने वाला है और बिहार पुलिस में पैंथर सिपाही के पद पर तैनात है। दो साल पहले अगस्त 2024 में पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी पुलिस थाने में उसने अपने सीनियर पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल तान दी थी। उसने अपनी सरकारी पिस्टल से गोली भी चलाई थी। इससे थाने के अंदर और बाहर दहशत मच गई थी।

आशीष को मिली हुई है अग्रिम जमानत आशीष तिवारी के खिलाफ पिपराकोठी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2), 115, 109, 352, 351 (2) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगाई गई थी। इस केस में उसने पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है।

मामले की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सिपाही आशीष तिवारी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया चल रही है। विभागीय कार्यवाही की औपचारिकता पूरी होने के बाद यह कदम उठाया जाएगा। यानी कि उसकी पुलिस की नौकरी जाना तय है।

खुद को बताया भरत तिवारी का भाई भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में बुधवार को भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ आयोजित महापंचायत में आशीष तिवारी कुछ लोगों के सामने भाषण देते हुए नजर आया था। वायरल वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर भरत तिवारी के परिवार के साथ एक सप्ताह के भीतर इंसाफ नहीं हुआ, तो वह पुलिस की नौकरी छोड़ देगा और बड़ा आंदोलन करेगा। उसने थाने को घेरने की चेतावनी भी दी।

आशीष तिवारी का भाषण देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। आशीष ने भाषण में खुद को भरत तिवारी का भाई बताया। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार वालों का कहना है कि उनका उससे से कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस का कहना है कि आशीष, भरत के गांव का ही रहने वाला है।

आशीष तिवारी ने पुलिस थाने और सड़क पर मचाया था तांडव

पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, अगस्त 2024 में पैंथर सिपाही आशीष तिवारी ने जमकर तांडव मचाया था। उसने तत्कालीन थानाध्यक्ष खालिद अख्तर के साथ एक महिला पुलिस कर्मी और चौकीदार पर पिस्टल तान दी थी। उसने हवाई फायरिंग भी की। आधी रात को थाने में मौजूद पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते दिखे थे।