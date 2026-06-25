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भरत तिवारी के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा... कहने वाला सिपाही होगा बर्खास्त, थाने में की थी फायरिंग

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के लिए आयोजित महापंचायत में भाषण देकर चर्चा में आए सिपाही आशीष तिवारी को पुलिस बर्खास्त करने वाली है। वह थाने में फायरिंग केस में आरोपी है और अपने सीनियर पर पिस्टल तान चुका है।

बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ बुधवार को आयोजित महापंचायत में पुलिस की नौकरी छोड़ने का दावा करने वाले सिपाही आशीष तिवारी को बर्खास्त किया जाएगा। शाहपुर के बिलौटी गांव में बुधवार को हुई महापंचायत के दौरान उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया। इसकी जांच के बाद आया गया कि आशीष तिवारी पैंथर सिपाही के पद पर तैनात है। उस पर अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों पर पिस्टल तानने और थाने में फायरिंग करने का केस चल रहा है। उसे नौकरी से हटाने की प्रक्रिया जारी है।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि आशीष तिवारी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव का रहने वाला है और बिहार पुलिस में पैंथर सिपाही के पद पर तैनात है। दो साल पहले अगस्त 2024 में पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी पुलिस थाने में उसने अपने सीनियर पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल तान दी थी। उसने अपनी सरकारी पिस्टल से गोली भी चलाई थी। इससे थाने के अंदर और बाहर दहशत मच गई थी।

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आशीष को मिली हुई है अग्रिम जमानत

आशीष तिवारी के खिलाफ पिपराकोठी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2), 115, 109, 352, 351 (2) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगाई गई थी। इस केस में उसने पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है।

मामले की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सिपाही आशीष तिवारी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया चल रही है। विभागीय कार्यवाही की औपचारिकता पूरी होने के बाद यह कदम उठाया जाएगा। यानी कि उसकी पुलिस की नौकरी जाना तय है।

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खुद को बताया भरत तिवारी का भाई

भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में बुधवार को भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ आयोजित महापंचायत में आशीष तिवारी कुछ लोगों के सामने भाषण देते हुए नजर आया था। वायरल वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर भरत तिवारी के परिवार के साथ एक सप्ताह के भीतर इंसाफ नहीं हुआ, तो वह पुलिस की नौकरी छोड़ देगा और बड़ा आंदोलन करेगा। उसने थाने को घेरने की चेतावनी भी दी।

आशीष तिवारी का भाषण देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। आशीष ने भाषण में खुद को भरत तिवारी का भाई बताया। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार वालों का कहना है कि उनका उससे से कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस का कहना है कि आशीष, भरत के गांव का ही रहने वाला है।

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आशीष तिवारी ने पुलिस थाने और सड़क पर मचाया था तांडव
पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, अगस्त 2024 में पैंथर सिपाही आशीष तिवारी ने जमकर तांडव मचाया था। उसने तत्कालीन थानाध्यक्ष खालिद अख्तर के साथ एक महिला पुलिस कर्मी और चौकीदार पर पिस्टल तान दी थी। उसने हवाई फायरिंग भी की। आधी रात को थाने में मौजूद पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते दिखे थे।

सिरफिरे सिपाही आशीष ने थाने से निकल सड़क पर आकर भी कुछ राहगीरों को रोककर उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें पिस्टल से धमकाया। उसने एक भाजपा नेता को भी बंदूक दिखाई थी। उसके बाद आशीष ने पुलिस क्वार्टर के कमरे में खुद को बंद कर दिया था। वरीय अधिकारी उसे सरेंडर करने को कहते रहे मगर वह नहीं माना। कुछ घंटों के बाद वह पिस्टल छोड़कर वहां से भाग निकला था। बाद में अदालत से उसे अग्रिम जमानत मिल गई। इस घटना के बाद उसे सस्पेंड भी कर दिया गया था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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