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भोजपुर एसपी राज ने घर आकर धमकाया, भरत तिवारी के भाई के संगीन आरोपों पर पुलिस ने दी सफाई

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा
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भरत तिवारी के भाई ने भोजपुर के एसपी राज पर धमकाने का आरोप लगाया तो पुलिस ने अपनी सफाई पेश कर दी है।  जपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसपी राज भरत भूषण तिवारी के परिजनों को सांत्वना देने और निष्पक्ष अनुसंधान के लिए पक्ष जानने गए थे।

भोजपुर एसपी राज ने घर आकर धमकाया, भरत तिवारी के भाई के संगीन आरोपों पर पुलिस ने दी सफाई

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद से पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। अब भरत भूषण के भाई ने भोजपुर जिले के एसपी राज पर परिजनों को धमकाने का आरोप लगा दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एसपी राज परिजनों से मिलने के लिए उनके घर गए थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। लेकिन अब भरत तिवारी के भाई द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों पर पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के प्रति उनकी सहनुभूति है। भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी को एसपी राज की ओर से धमकाने के आरोप को लेकर पुलिस की ओर से बयान सामने आ गया है। इसमें परिजनों के आरोप का पुरजोर खंडन किया गया है। साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी जारी किया गया है।

पुलिस की ओर से जारी वीडियो के बाद अब भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी की ओर से लगाये जा रहे आरोप पर सवाल उठने लगे हैं। भोजपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसपी राज भरत भूषण तिवारी के परिजनों को सांत्वना देने और निष्पक्ष अनुसंधान के लिए पक्ष जानने गए थे। उनका उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाना था। पूरी बातचीत के दौरान शाहपुर थाने की पुलिस के साथ महिला सिपाही भी उनके दरवाजे पर खड़ी थी। मुलाकात के दौरान भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से ही एसपी से भीड़ से हटकर बात करने का इशारा किया गया।

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इसके बाद एसपी महज तीन से चार कदम दूर परिजनों से बात कर रहे थे। उस दौरान भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से सुरक्षा प्रदान करने और निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया गया था। बयान में एसपी की ओर से चंदन तिवारी को धमकी देने या दबाव देने से इनकार किया गया है। कहा गया है कि भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी की ओर से किसी के बहकावे में इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। इधर, भोजपुर पुलिस की ओर से जारी वीडियो में देखा जा रहा है कि एसपी अन्य वरीय अधिकारियों के साथ भरत भूषण तिवारी के घर में परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। परिजन एक चौकी पर बैठे हैं और सभी अधिकारी बगल में खड़े हैं।

परिजनों और पुलिस अधीक्षक के बीच अच्छे से बातचीत हो रही है। बातचीत के दौरान भरत भूषण तिवारी की भाभी एसपी को बुलाकर बात कर रही है। कुछ देर बाद भाई चंदन तिवारी भी एसपी को बुलाकर थोड़ी दूर ले जा रहा है और बातचीत कर रहा है। बाद में भरत की भाभी भी पहुंच जाती है। उस दौरान भरत तिवारी के भाई-भाभी और एसपी के बीच मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान भी करते देखा जा रहा है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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