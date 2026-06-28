भोजपुर एसपी राज ने घर आकर धमकाया, भरत तिवारी के भाई के संगीन आरोपों पर पुलिस ने दी सफाई

भरत तिवारी के भाई ने भोजपुर के एसपी राज पर धमकाने का आरोप लगाया तो पुलिस ने अपनी सफाई पेश कर दी है। जपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसपी राज भरत भूषण तिवारी के परिजनों को सांत्वना देने और निष्पक्ष अनुसंधान के लिए पक्ष जानने गए थे।

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद से पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। अब भरत भूषण के भाई ने भोजपुर जिले के एसपी राज पर परिजनों को धमकाने का आरोप लगा दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एसपी राज परिजनों से मिलने के लिए उनके घर गए थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। लेकिन अब भरत तिवारी के भाई द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों पर पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के प्रति उनकी सहनुभूति है। भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी को एसपी राज की ओर से धमकाने के आरोप को लेकर पुलिस की ओर से बयान सामने आ गया है। इसमें परिजनों के आरोप का पुरजोर खंडन किया गया है। साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी जारी किया गया है।

पुलिस की ओर से जारी वीडियो के बाद अब भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी की ओर से लगाये जा रहे आरोप पर सवाल उठने लगे हैं। भोजपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसपी राज भरत भूषण तिवारी के परिजनों को सांत्वना देने और निष्पक्ष अनुसंधान के लिए पक्ष जानने गए थे। उनका उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाना था। पूरी बातचीत के दौरान शाहपुर थाने की पुलिस के साथ महिला सिपाही भी उनके दरवाजे पर खड़ी थी। मुलाकात के दौरान भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से ही एसपी से भीड़ से हटकर बात करने का इशारा किया गया।

इसके बाद एसपी महज तीन से चार कदम दूर परिजनों से बात कर रहे थे। उस दौरान भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से सुरक्षा प्रदान करने और निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया गया था। बयान में एसपी की ओर से चंदन तिवारी को धमकी देने या दबाव देने से इनकार किया गया है। कहा गया है कि भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी की ओर से किसी के बहकावे में इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। इधर, भोजपुर पुलिस की ओर से जारी वीडियो में देखा जा रहा है कि एसपी अन्य वरीय अधिकारियों के साथ भरत भूषण तिवारी के घर में परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। परिजन एक चौकी पर बैठे हैं और सभी अधिकारी बगल में खड़े हैं।