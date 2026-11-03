बिहार में इसी महीने से भारत टैक्सी सेवा, पटना-गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर से आगाज; क्या है खासियत
भारत टैक्सी सेवा के शुरू होने से टैक्सी चालकों और यात्रियों दोनों को परिवहन का एक नया एवं बेहतर विकल्प मिलेगा। मौजूदा टैक्सी सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में नवंबर के अंत तक भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी है। पहले चरण में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में सेवा शुरू होगी। अब तक 2,005 चालक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। कस्टमर एप की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इससे यात्रियों को टैक्सी बुकिंग के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध होगा। वहीं, टैक्सी चालकों को भी अपनी सेवाएं देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारियों को लेकर सोमवार को परिवहन सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में विश्वेश्वरैया भवन में बैठक की गई। इसमें भारत टैक्सी सेवा के प्रस्तावित लॉन्च, वाहन एवं चालक पंजीकरण, परमिट संबंधी अनुपालन, आईटी प्लेटफॉर्म तथा प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा की गई।
परिवहन सचिव ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से टैक्सी चालकों और यात्रियों दोनों को परिवहन का एक नया एवं बेहतर विकल्प मिलेगा। मौजूदा टैक्सी सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
हमेशा एक जैसा किराया
इस ऐप में किराया हमेशा एक जैसा रहेगा। बारिश, व्यस्त समय या ट्रैफिक के दौरान भी किराया तय रहेगा। कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। इसे पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जाएगा। यह 24x7 ग्राहक सेवा उपलब्ध रहेगी।
भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु ने कहा कि बिहार में अब तक लगभग 2005 टैक्सी चालक भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी सारथी-मालिक मॉडल है, जिसमें सारथी सहकारी समिति के मालिक बन सकते हैं, प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
क्या होगा फायदा
● टैक्सी सेवा में कार, ऑटो और बाइक शामिल रहेगी।
● चालकों से किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाएगा।
● इससे चालकों की निजी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी।
● प्रत्येक सवारी की पूरी कमाई चालक को ही मिलेगी।
● सहकारी समिति का पूरा लाभ ड्राइवरों में बांटा जाएगा।