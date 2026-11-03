Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में इसी महीने से भारत टैक्सी सेवा, पटना-गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर से आगाज; क्या है खासियत

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share

भारत टैक्सी सेवा के शुरू होने से टैक्सी चालकों और यात्रियों दोनों को परिवहन का एक नया एवं बेहतर विकल्प मिलेगा। मौजूदा टैक्सी सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

Bharat Taxi
भारत टैक्सी की शुरुआत पटना समेत अन्य जिलों में होगी। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में नवंबर के अंत तक भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी है। पहले चरण में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में सेवा शुरू होगी। अब तक 2,005 चालक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। कस्टमर एप की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इससे यात्रियों को टैक्सी बुकिंग के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध होगा। वहीं, टैक्सी चालकों को भी अपनी सेवाएं देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारियों को लेकर सोमवार को परिवहन सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में विश्वेश्वरैया भवन में बैठक की गई। इसमें भारत टैक्सी सेवा के प्रस्तावित लॉन्च, वाहन एवं चालक पंजीकरण, परमिट संबंधी अनुपालन, आईटी प्लेटफॉर्म तथा प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा की गई।

परिवहन सचिव ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से टैक्सी चालकों और यात्रियों दोनों को परिवहन का एक नया एवं बेहतर विकल्प मिलेगा। मौजूदा टैक्सी सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:धीरेंद्र शास्त्री सत्ता पोषित मानसिक विक्षिप्त, कृष्ण के अपमान से भड़के तेजस्वी

हमेशा एक जैसा किराया

इस ऐप में किराया हमेशा एक जैसा रहेगा। बारिश, व्यस्त समय या ट्रैफिक के दौरान भी किराया तय रहेगा। कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। इसे पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जाएगा। यह 24x7 ग्राहक सेवा उपलब्ध रहेगी।

भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु ने कहा कि बिहार में अब तक लगभग 2005 टैक्सी चालक भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी सारथी-मालिक मॉडल है, जिसमें सारथी सहकारी समिति के मालिक बन सकते हैं, प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:दीवाली-छठ पर बिहार आने का टेंशन;दिल्ली, मुंबई से सफर हुआ महंगा, किराया जानिए

क्या होगा फायदा

● टैक्सी सेवा में कार, ऑटो और बाइक शामिल रहेगी।

● चालकों से किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाएगा।

● इससे चालकों की निजी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी।

● प्रत्येक सवारी की पूरी कमाई चालक को ही मिलेगी।

● सहकारी समिति का पूरा लाभ ड्राइवरों में बांटा जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsबिहार में इसी महीने से भारत टैक्सी सेवा, पटना-गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर से आगाज