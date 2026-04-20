भजन संध्या 22 मई को, मुजफ्फरपुर में देवघर के कथावाचक प्रदीप भैया का कथा ज्ञान यज्ञ

संत प्रदीप भैया महाराज ने देवघर में मंगलधाम की स्थापना की है। जहां 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं मंगलधाम में बच्चों के लिए स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, अतिथि भवन आदि का निर्माण होगा।

बिहार मुजफ्फरपुर में 22 मई को संत सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप भैया महाराज का आगमन होगा। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन की संगीत मंडली भजनों की प्रस्तुति करेगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए रविवार को आयोजन समिति की मंगलधाम के जिला अध्यक्ष रविनंदन सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें आयोजन को सफल बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया।

आयोजन समिति के कार्यक्रम संयोजक मनोज वत्स ने बताया कि संत प्रदीप भैया महाराज ने देवघर में मंगलधाम की स्थापना की है। जहां 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं मंगलधाम में बच्चों के लिए स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, अतिथि भवन आदि का निर्माण होगा। मंगलधाम से आये अमित कुमार व कृष्णकांत दुबे ने बताया कि मंगलधाम के प्रचार प्रसार के लिए प्रदीप भैया महाराज का यह कार्यक्रम बिहार में हो रहा है।

श्रद्धालुओं के सहयोग से मंगलधाम को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदीप भैया महाराज वंचित और गरीब तबके के लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके आश्रम की ओर से चलने वाले स्कूल में आदिवासी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था है। बच्चों को आधुनिक शिक्षा देकर समाज में योग्य नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। ताकि समाज में स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण हो सके।

आयोजन को सफल बनाने के लिए शुभचिंतकों के साथ ही समाज के सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आगोजन स्थल के लिए उन जगहों पर विचार किया गया जहां भव्य रूप में कार्यक्रम को सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिए एक कमेटी भी बनायी गयी, जो स्थलों का भ्रमण कर जगह चयनित करेगी।