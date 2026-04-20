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भजन संध्या 22 मई को, मुजफ्फरपुर में देवघर के कथावाचक प्रदीप भैया का कथा ज्ञान यज्ञ

Apr 20, 2026 04:39 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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संत प्रदीप भैया महाराज ने देवघर में मंगलधाम की स्थापना की है। जहां 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं मंगलधाम में बच्चों के लिए स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, अतिथि भवन आदि का निर्माण होगा।

भजन संध्या 22 मई को, मुजफ्फरपुर में देवघर के कथावाचक प्रदीप भैया का कथा ज्ञान यज्ञ

बिहार मुजफ्फरपुर में 22 मई को संत सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप भैया महाराज का आगमन होगा। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन की संगीत मंडली भजनों की प्रस्तुति करेगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए रविवार को आयोजन समिति की मंगलधाम के जिला अध्यक्ष रविनंदन सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें आयोजन को सफल बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया।

आयोजन समिति के कार्यक्रम संयोजक मनोज वत्स ने बताया कि संत प्रदीप भैया महाराज ने देवघर में मंगलधाम की स्थापना की है। जहां 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं मंगलधाम में बच्चों के लिए स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, अतिथि भवन आदि का निर्माण होगा। मंगलधाम से आये अमित कुमार व कृष्णकांत दुबे ने बताया कि मंगलधाम के प्रचार प्रसार के लिए प्रदीप भैया महाराज का यह कार्यक्रम बिहार में हो रहा है।

श्रद्धालुओं के सहयोग से मंगलधाम को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदीप भैया महाराज वंचित और गरीब तबके के लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके आश्रम की ओर से चलने वाले स्कूल में आदिवासी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था है। बच्चों को आधुनिक शिक्षा देकर समाज में योग्य नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। ताकि समाज में स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण हो सके।

आयोजन को सफल बनाने के लिए शुभचिंतकों के साथ ही समाज के सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आगोजन स्थल के लिए उन जगहों पर विचार किया गया जहां भव्य रूप में कार्यक्रम को सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिए एक कमेटी भी बनायी गयी, जो स्थलों का भ्रमण कर जगह चयनित करेगी।

बैठक में अनिल सिन्हा, रविन्द्र कुमार सिंह, अर्जुन सिंह, अनिल कुमार, शिशिर कुमार, रविभूषण झा, केशरीनंदन, राकेश सम्राट, भोला चौधरी, अंकज कुमार, गजेंद्र पासवान, अरविंद कुमार, दीपक कुमार, मधु जी, भाष्कर त्रिवेदी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का संकल्प लिया। साथ ही हर स्तर पर सहयोग करने का आश्वासन दिया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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