Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBhaiya Ki Sarkar Aayegi to Katta Chalega PM Narendra Modi attacks Tejashwi Yadav
भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा, तेजस्वी यादव पर पीएम नरेंद्र मोदी का तंज

भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा, तेजस्वी यादव पर पीएम नरेंद्र मोदी का तंज

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा और दोनाली चलेगी। 

Fri, 7 Nov 2025 04:11 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बात कर रहे हैं। पीएम ने आरोप लगाया- ये खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दोनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। औरंगाबाद में गुरुवार को एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को विपक्ष से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा, “बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। बिहार को भाजपा-एनडीए पर भरोसा है। क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला। बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बनाकर रहेगा। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर भरोसा करता है।

ये भी पढ़ें:RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख सीएम पोस्ट चुराई, MGB पर मोदी का बड़ा हमला
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन में फूट का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को अपमानित किया। उन्होंने आरोप लगाए कि आरजेडी ने कांग्रेस को वही सीटें दीं, जहां से वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई। साथ ही अपने पुराने बयान को दोहराते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर राजद-कांग्रेस आमने सामने है। जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं।

मोदी ने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस सिर्फ अपमान और गाली-गलौज की राजनीति करते हैं। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के 'शाही परिवार के नामदार' ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चिढ़ है। हमारी आस्था को अपमानित करते रहते हैं।

पीएम ने कहा कि छठ महापर्व पर माताएं-बहनें पानी तक नहीं पीती हैं। इसे ड्रामा कहना छठी मैया का अपमान है। जिन लोगों ने इस महातपस्या का अपमान किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि वोट से इन्हें सजा देनी है। मोदी ने दावा किया कि एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में होगी। उन्होंने 14 नवंबर को विजय उत्सव की तैयारी करने की भी बात कही।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Narendra Modi Tejashwi Yadav Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।