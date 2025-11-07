भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा, तेजस्वी यादव पर पीएम नरेंद्र मोदी का तंज

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा और दोनाली चलेगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बात कर रहे हैं। पीएम ने आरोप लगाया- ये खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दोनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। औरंगाबाद में गुरुवार को एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कहीं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को विपक्ष से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा, “बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। बिहार को भाजपा-एनडीए पर भरोसा है। क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला। बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बनाकर रहेगा। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर भरोसा करता है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन में फूट का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को अपमानित किया। उन्होंने आरोप लगाए कि आरजेडी ने कांग्रेस को वही सीटें दीं, जहां से वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई। साथ ही अपने पुराने बयान को दोहराते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर राजद-कांग्रेस आमने सामने है। जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं।

मोदी ने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस सिर्फ अपमान और गाली-गलौज की राजनीति करते हैं। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के 'शाही परिवार के नामदार' ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चिढ़ है। हमारी आस्था को अपमानित करते रहते हैं।