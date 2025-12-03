बहुत पहले की जमीन है; महुआबाग में लालू-राबड़ी के महल पर भाई वीरेंद्र बोले- किसी से लिए नहीं हैं

संक्षेप: Lalu Rabri Mahua Bagh Bungalow: लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना के महुआबाग में बन रहे आलीशान महल को लेकर बीजेपी के आरोप और ईडी से जब्ती की चेतावनी पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि यह जमीन बहुत पहले की है।

Lalu Rabri Patna Mahua Bagh New Home: पटना के महुआबाग में बन रहे पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव के आलीशान बंगले पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आरोपों के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के प्रथम परिवार का बचाव करते हुए कहा है कि यह जमीन बहुत पहले खरीदी गई थी और अब उस पर मकान बन रहा है। अपने बेलाग बयानों की वजह से विवादों को जन्म देने के लिए मशहूर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह जमीन किसी से नहीं ली गई है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि जिस जमीन पर लालू-राबड़ी की कोठी बन रही है, वो लूट की जमीन है और लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वहां छापा भी मारा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार विधानसभा परिसर में बुधवार को मीडिया के सवालों के जवाब में भाई वीरेंद्र ने कहा- ‘तब तो सबके घर पर सब कोई कब्जा कर लेगा। किसकी कितनी संपत्ति है, सब कोई जानता है। ऐसा थोड़े ना है। वो थोड़े किसी से लिए हुए हैं। वो बहुत पहले का जमीन लिया हुआ है, मकान बना रहे हैं। इसमें कौन बड़ी बात है।’ एक पत्रकार ने इसी मसले पर लालू यादव के बेटे और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नाम ले लिया तो भाई वीरेंद्र अपने चिरिपरिचित रूप में लौट गए और कहने लगे- ‘पगला गया है क्या रे।’

बिहार बीजेपी ने एक ट्वीट में निर्माणाधीन मकान का वीडियो दिखाते हुए कहा था कि लालू यादव के समाजवाद का मतलब लूट-खसोट से संपन्न परिवार है। इसके बाद पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव से पूछा था कि वो बताएं कि इतनी अकूत संपत्ति उन्होंने कहां से जुटाई है। नीरज ने लालू यादव को आगाह भी किया था कि लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं है और ईडी फिर से इस जमीन और मकान को जब्त कर सकती है।

आपको याद दिला दें कि ईडी ने रेलवे की नौकरी के बदले बेशकीमती जमीन लिखवाने के आरोप में चल रहे ‘लैंड फॉर जॉब’ केस की जांच के सिलसिले में जुलाई 2023 में लालू परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की जमीन और मकान जब्त की थी। महुआबाग में राबड़ी देवी के नाम से रजिस्टर्ड जमीन भी सीज संपत्तियों की लिस्ट में थी। लेकिन यह साफ नहीं है कि जिस जमीन पर लालू यादव का यह नया बंगला बन रहा है, वो ईडी द्वारा जब्त जमीन का टुकड़ा है या हालिया केस-मुकदमों से पहले खरीदी गई थी।