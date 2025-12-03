Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBhai Virendra RJD defends Lalu Rabri Patna palatial bungalow says house construction on land purchased much earlier
बहुत पहले की जमीन है; महुआबाग में लालू-राबड़ी के महल पर भाई वीरेंद्र बोले- किसी से लिए नहीं हैं

बहुत पहले की जमीन है; महुआबाग में लालू-राबड़ी के महल पर भाई वीरेंद्र बोले- किसी से लिए नहीं हैं

संक्षेप:

Lalu Rabri Mahua Bagh Bungalow: लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना के महुआबाग में बन रहे आलीशान महल को लेकर बीजेपी के आरोप और ईडी से जब्ती की चेतावनी पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि यह जमीन बहुत पहले की है।

Wed, 3 Dec 2025 03:29 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Lalu Rabri Patna Mahua Bagh New Home: पटना के महुआबाग में बन रहे पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव के आलीशान बंगले पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आरोपों के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के प्रथम परिवार का बचाव करते हुए कहा है कि यह जमीन बहुत पहले खरीदी गई थी और अब उस पर मकान बन रहा है। अपने बेलाग बयानों की वजह से विवादों को जन्म देने के लिए मशहूर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह जमीन किसी से नहीं ली गई है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि जिस जमीन पर लालू-राबड़ी की कोठी बन रही है, वो लूट की जमीन है और लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वहां छापा भी मारा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार विधानसभा परिसर में बुधवार को मीडिया के सवालों के जवाब में भाई वीरेंद्र ने कहा- ‘तब तो सबके घर पर सब कोई कब्जा कर लेगा। किसकी कितनी संपत्ति है, सब कोई जानता है। ऐसा थोड़े ना है। वो थोड़े किसी से लिए हुए हैं। वो बहुत पहले का जमीन लिया हुआ है, मकान बना रहे हैं। इसमें कौन बड़ी बात है।’ एक पत्रकार ने इसी मसले पर लालू यादव के बेटे और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नाम ले लिया तो भाई वीरेंद्र अपने चिरिपरिचित रूप में लौट गए और कहने लगे- ‘पगला गया है क्या रे।’

बिहार बीजेपी ने एक ट्वीट में निर्माणाधीन मकान का वीडियो दिखाते हुए कहा था कि लालू यादव के समाजवाद का मतलब लूट-खसोट से संपन्न परिवार है। इसके बाद पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव से पूछा था कि वो बताएं कि इतनी अकूत संपत्ति उन्होंने कहां से जुटाई है। नीरज ने लालू यादव को आगाह भी किया था कि लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं है और ईडी फिर से इस जमीन और मकान को जब्त कर सकती है।

आपको याद दिला दें कि ईडी ने रेलवे की नौकरी के बदले बेशकीमती जमीन लिखवाने के आरोप में चल रहे ‘लैंड फॉर जॉब’ केस की जांच के सिलसिले में जुलाई 2023 में लालू परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की जमीन और मकान जब्त की थी। महुआबाग में राबड़ी देवी के नाम से रजिस्टर्ड जमीन भी सीज संपत्तियों की लिस्ट में थी। लेकिन यह साफ नहीं है कि जिस जमीन पर लालू यादव का यह नया बंगला बन रहा है, वो ईडी द्वारा जब्त जमीन का टुकड़ा है या हालिया केस-मुकदमों से पहले खरीदी गई थी।

आपको यह भी याद दिला दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी को उनका मौजूदा 10, सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता की हैसियत से 39, हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया है, जहां लालू परिवार नहीं जाना चाहता है। प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने खुले तौर पर कहा था कि जो करना है करेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। राजद नेता के चुनौतीपूर्ण बयान पर भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा दिया था कि किसी की बपौती नहीं है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Rabri Devi Lalu Yadav Tejashwi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।