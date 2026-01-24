तेजस्वी के फैसले पर भाई वीरेंद्र ने उठाया सवाल, बोले- दूसरे के इशारे पर टिकट बांटने से बुरी हार हुई

संक्षेप: भाई वीरेंद्र ने कहा है कि दूसरे कहने पर टिकट का बंटवारा करने से राष्ट्रीय जनता दल को हार का बुरा हश्र देखना पड़ा।

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार को लेकर टिकट वितरण पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। पार्टी नेता और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि दूसरे कहने पर टिकट का बंटवारा करने से यह हश्र देखना पड़ा। उन्होंने विजय मंडल का टिकट काटे जाने पर नाराजगी जाहिर की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिकट वितरण के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत किया था। राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी की कोर कमेटी में शामिल हैं जिनकी सलाह पर वे फैसले लेते हैं। हालांकि, भाई वीरेंद्र का निशाना भोजपुरी पट्टी के एक नेता की ओर था।

2020 में बिहार विधानसभा की सबसे अधिक 75 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल 2025 के चुनाव में मात्र 25 सीटों पर सिमटकर रह गई। तेजस्वी यादव मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष बन पाए। हार की जिम्मेदारी पर लालू के परिवार में कलह हो गया। रोहिणी आचार्या का दर्द छलक गया जिसे दुनिया ने देखा। हार की टीस अभी तक पार्टी नेताओं को चुभ रही है। ताजा मामला मनेर विधायक भाई वीरेंद्र के बयान का है जिसमें उन्होंने टिकट बंटवारे की रणनीति पर सवाल उठा दिया है।

एक मीटिंग में विजय मंडल का टिकट कटने पर भाई वीरेंद्र की नाराजगी फूट पड़ी। कहा कि जब यादवों को ही टिकट देना था तो विजय मंडल में क्या कमी थी जो टिकट काट दिया। विजय मंडल और हम दोनों एक साथ विधायक थे। विजय मंडल में क्या खामी थी। अपने दल में इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं। इनका टिकट नहीं कटना चाहिए था। बाहर के लोगों को टिकट दे दिया गया दूसरे के कहने पर।