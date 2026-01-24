Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBhai Virendra questioned Tejashwi Yadav decision said ticket distribution policy caused crushing defeat of RJD
तेजस्वी के फैसले पर भाई वीरेंद्र ने उठाया सवाल, बोले- दूसरे के इशारे पर टिकट बांटने से बुरी हार हुई

तेजस्वी के फैसले पर भाई वीरेंद्र ने उठाया सवाल, बोले- दूसरे के इशारे पर टिकट बांटने से बुरी हार हुई

संक्षेप:

भाई वीरेंद्र ने कहा है कि दूसरे कहने पर टिकट का बंटवारा करने से राष्ट्रीय जनता दल को हार का बुरा हश्र देखना पड़ा।

Jan 24, 2026 01:03 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार को लेकर टिकट वितरण पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। पार्टी नेता और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि दूसरे कहने पर टिकट का बंटवारा करने से यह हश्र देखना पड़ा। उन्होंने विजय मंडल का टिकट काटे जाने पर नाराजगी जाहिर की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिकट वितरण के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत किया था। राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी की कोर कमेटी में शामिल हैं जिनकी सलाह पर वे फैसले लेते हैं। हालांकि, भाई वीरेंद्र का निशाना भोजपुरी पट्टी के एक नेता की ओर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2020 में बिहार विधानसभा की सबसे अधिक 75 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल 2025 के चुनाव में मात्र 25 सीटों पर सिमटकर रह गई। तेजस्वी यादव मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष बन पाए। हार की जिम्मेदारी पर लालू के परिवार में कलह हो गया। रोहिणी आचार्या का दर्द छलक गया जिसे दुनिया ने देखा। हार की टीस अभी तक पार्टी नेताओं को चुभ रही है। ताजा मामला मनेर विधायक भाई वीरेंद्र के बयान का है जिसमें उन्होंने टिकट बंटवारे की रणनीति पर सवाल उठा दिया है।

ये भी पढ़ें:बहुत पहले की जमीन है; लालू-राबड़ी के महल पर भाई वीरेंद्र बोले- किसी से लिए नहीं

एक मीटिंग में विजय मंडल का टिकट कटने पर भाई वीरेंद्र की नाराजगी फूट पड़ी। कहा कि जब यादवों को ही टिकट देना था तो विजय मंडल में क्या कमी थी जो टिकट काट दिया। विजय मंडल और हम दोनों एक साथ विधायक थे। विजय मंडल में क्या खामी थी। अपने दल में इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं। इनका टिकट नहीं कटना चाहिए था। बाहर के लोगों को टिकट दे दिया गया दूसरे के कहने पर।

भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि हमारे यहां कुछ ऐसे नेता हैं जो नाम के समाजवादी हैं। कहते हैं कि तीन-तीन जिला चलाते हैं। ये वैसे नेता हैं जो कैमूर जोतते हैं, रोहतास जोतते हैं और आजकल बक्सर चला रहे हैं। ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट बंटेगा तो किसी भी दल का वही हश्र होगा जो आज हमारे दल का हो गया।

ये भी पढ़ें:पगला गया है क्या.., तेजस्वी पर सवाल पूछने से मीडिया पर भड़के RJD के भाई वीरेंद्र
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics Bihar News Tejaswi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।