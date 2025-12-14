भाई वीरेन्द्र लोक लेखा और नीतीश मिश्रा प्राक्कलन समिति के सभापति, बिहार विधानसभा की 18 समितियां गठित
बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने 18 वीं विधानसभा की 18 समितियों का गठन कर दिया है। नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के सभापति विस अध्यक्ष स्वयं होंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव सदस्य बनाए गए हैं।
राजद के भाई वीरेन्द्र विधानसभा की महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति (पीएसी) के सभापति बनाये गये हैं। इसी तरह प्राक्कलन समिति के सभापति नीतीश मिश्रा, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति हरिनारायण सिंह, याचिका समिति के सभापति जनक सिंह, राजकीय आश्वासन समिति के सभापति दामोदर रावत, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति अमरेन्द्र कुमार पांडेय बनाए गए हैं।
वहीं, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के सभापति शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, एससी एवं एसटी कल्याण समिति के सभापति संतोष कुमार निराला, निवेदन समिति के सभापति सिद्धार्थ सौरव, महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति अश्वमेध देवी बनाई गई हैं।
आचार समिति के सभापति संजीव चौरसिया होंगे। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति अवधेश सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अखतरुल ईमान, पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के सभापति मनोरंजन सिंह बनाए गए हैं। बिहार विरासत विकास समिति की सभापति रेणु देवी और कारा सुधार समिति की सभापति निशा सिंह बनायी गई हैं।