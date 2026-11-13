भगवानपुर से समस्तीपुर 49 किमी लंबी नई रेल लाइन की राह खुली, फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी
वैशाली जिले के भगवानपुर से महुआ और ताजपुर होते हुए समस्तीपुर तक 49 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के सर्वे को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस रेललाइन के बनने से दोनों जिलों की लाखों की आबादी को सुविधा होगी।
हाजीपुर, निज संवाददाता। बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर से समस्तीपुर तक नई रेल लाइन बनाने की राह खुल गई है। रेलवे ने 49 किलोमीटर लंबी इस रेललाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे के लिए 1.47 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। भगवानपुर से समस्तीपुर वाया महुआ, ताजपुर नई रेल लाइन दोनों जिलों के लाखों लोगों को फायदा होगा।
इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से बीते दिनों बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री सह महुआ विधायक संजय सिंह ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विशेष मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान मंत्री संजय सिंह ने महुआ एवं आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और व्यापारिक सुगमता के लिए इस नई रेललाइन की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसके सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र शुरू कराने का मांग प्रमुखता से रखी थी।
यह जानकारी गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रदेश महासचिव संतोष शर्मा ने पत्रकारों दी। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा इस सर्वेक्षण को मंजूरी मिलना केवल महुआ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैशाली और समस्तीपुर जिलों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस रेल लाइन के बन जाने से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा तथा कृषि और स्थानीय व्यापार को नया आयाम मिलेगा।
संजय सिंह ने जताया आभार
इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बधाई दी है। मंत्री संजय सिंह ने कहा कि महुआ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षेत्र का चौमुखी विकास करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।