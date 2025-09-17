bhagwa party insulted mahatma gandhi said tej pratap yadav if needed then i will fight from minapur in bihar chunav भगवा पार्टी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, मुजफ्फरपुर में बोले तेज प्रताप यादव- जरूरत पड़ी तो मीनापुर से लड़ूंगा चुनाव, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbhagwa party insulted mahatma gandhi said tej pratap yadav if needed then i will fight from minapur in bihar chunav

भगवा पार्टी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, मुजफ्फरपुर में बोले तेज प्रताप यादव- जरूरत पड़ी तो मीनापुर से लड़ूंगा चुनाव

तेज प्रताप ने कहा कि गांधी की प्रतिमा पर एक पार्टी विशेष का झंडा, टोपी और पट्टा लगाना अत्यंत दु:खद है। उन्होंने कहा कि भगवा वाली पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। गोडसे ने गोली मारकर उनकी जान लेने तक का काम किया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरWed, 17 Sep 2025 10:57 AM
share Share
Follow Us on
भगवा पार्टी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, मुजफ्फरपुर में बोले तेज प्रताप यादव- जरूरत पड़ी तो मीनापुर से लड़ूंगा चुनाव

बिहार के पूर्व मंत्री सह हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव मंगलवार की शाम मीनापुर पहुंचे। वे टीम तेज प्रताप की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मीनापुर के रामकृष्ण हाईस्कूल गेट पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा को जल से धोया और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

तेज प्रताप ने कहा कि गांधी की प्रतिमा पर एक पार्टी विशेष का झंडा, टोपी और पट्टा लगाना अत्यंत दु:खद है। उन्होंने कहा कि भगवा वाली पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। गोडसे ने गोली मारकर उनकी जान लेने तक का काम किया है। ऐसा करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने राजद पर भी निशाना साधा।

ये भी पढ़ें:मजदूरों को 5000 रुपये देगी बिहार सरकार, नवरात्र से पहले नीतीश का ऐलान

कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद मीनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए टीम तेज प्रताप तैयार रहे, वह तैयार हैं। इस दौरान उनके साथ टीम तेजप्रताप के राकेश रौशन उर्फ रौशन यादव के अलावा बबलू यादव, नंदकिशोर साह, राजीव यादव, टिंकू यादव, रामसागर ठाकुर आदि थे।

आपको बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में बापू की प्रतिमा को बीजेपी की टोपी पहनाई गई थी और हाथों में बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया गया था। इस खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया था। राजद ने भी इसे राष्ट्रपिता का अपमान बताते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

ये भी पढ़ें:बिहार में सभी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर; क्या है मांग