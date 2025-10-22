Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBhagirath Manjhi Said i did not get ticket Rahul Gandhi assured me in patna
4 दिन दिल्ली में रहे, टिकट नहीं मिला; भागीरथ मांझी का दर्द, राहुल से मुलाकात वाली बात भी बताई

संक्षेप: भागीरथ मांझी ने कहा कि टिकट की बात पटना में हुई थी। पटना में दो बार मुलाकात हुई थी और वहीं पर बात हुई थी कि टिकट हमको दे दीजिए। हम दिल्ली में चार दिन रहे। राहुल गांधी से भेंट भी नहीं हुआ। हम आशा तोड़ कर वहां से चले गिए।

Wed, 22 Oct 2025 12:06 PMNishant Nandan एएनआई, गया
बिहार के माउण्टेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को टिकट नहीं मिला तो उनका दर्द छलक उठा है। भागीरथ मांझी ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें खुद टिकट देने का वादा किया था लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है। भागीरथ मांझी ने कहा कि वो दिल्ली में चार दिन रहे और सभी कागजात लेकर गए थे लेकिन टिकट नहीं मिला। भागीरथ मांझी ने कहा कि हमको राहुल गांधी से टिकट मिलने का आश्वासन मिला था। बिहार में राहुल गांधी से मुलाकात की कहानी सुनाते हुए भागीरथ मांझी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'हम साथ में बैठे और कहा कि हमको इस सीट से चुनाव लड़ाइए। राहुल गांधी ने कहा कि हां टिकट देंगे। तो फिर हमने कहा कि बाराचट्टी हो या बोधगया कहीं से भी हमको टिकट दिया जाए। राहुल गांधी घर आए थे और हम साथ में बैठे। डाभा पीए और काफी भीड़ थी।

डाभा पीकर वो लोग राजगीर चले गए और हमको भी साथ ले गए। राजगीर में बैठक थी तो सभी लोगों ने बैठक भी की। इसके बाद भोजन हुआ। भोजन करने के बाद वो पटना चले गए और हमको घऱ भेज दिया गया। उसके चार दिन बाद राहुल गांधी ने कारीगर भेजवाया। करीब 8-10 आदमी को यहां भिजवाया गया। मालूम नहीं था कि घर बनवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा नहीं था कि हम घर बनवाएंगे लेकिन बनवाया।

राहुल गांधी ने गया में घर की चाबी दी थी। टिकट की बात पटना में हुई थी। पटना में दो बार मुलाकात हुई थी और वहीं पर बात हुई थी कि टिकट हमको दे दीजिए। हम दिल्ली में चार दिन रहे। राहुल गांधी से भेंट भी नहीं हुआ। हम आशा तोड़ कर वहां से चले गिए। दिल्ली में पहाड़गंज में थे। आने-जाने में गाड़ी का किराया भी खर्चा हुआ।'

आपको याद दिला दें कि इसी साल जून के महीने में राहुल गांधी जब बिहार आए थे तब वो दशरथ मांझी के घर गए थे और उन्होंने भागीरथ मांझी से मुलाकात भी की थी। उस वक्त यह बात सामने आई थी कि भागीरथ मांझी को बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अब भागीरथ मांझी ने बताया है कि दिल्ली जाने पर उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तक नहीं हो सकी।

