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Bhagalpur News: पेंशन न्यूनतम 10 हजार की मांग को लेकर धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में युवा छात्र महिला मुक्ति मंच ने धरना आयोजित किया। इस धरने में वृद्ध महिलाओं, विधवाओं और सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन को न्यूनतम 10 हजार रुपये करने की मांग की गई। धरने का नेतृत्व आरडी मानवदूत ने किया, जिसमें कई प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे।

Bhagalpur News: पेंशन न्यूनतम 10 हजार की मांग को लेकर धरना

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। समाहरणालय परिसर में युवा छात्र महिला मुक्ति मंच की ओर से जनधरना आयोजित किया गया। धरने के माध्यम से वृद्धा, विधवा और सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन न्यूनतम 10 हजार रुपये करने की मांग की गई। धरने का नेतृत्व आरडी मानवदूत ने किया। मौके पर डॉ. शमीर सिंह, अधिवक्ता गोपाल कृष्ण, मुकेश ठाकुर, संजय कुमार घोष, बीबी मैरियम, विजय कुमार यादव, जूली देवी आदि मौजूद थे।

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