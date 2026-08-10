Bhagalpur News: युवक पर चाकू से हमला कर किया घायल

Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी हरिजन टोला में चाकू से वार कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना रविवार की सुबह करीब आठ बजे की है। वहीं घायल युवक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायल को इलाज के लिए जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल मनीष कुमार की पत्नी गीता देवी ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले घर के बगल में लगे ठेले पर बच्चों के बैठने को लेकर नीरो हरिजन से विवाद हुआ था।

इस दौरान नीरो हरिजन ने गाली-गलौज और धमकी दी थी। रविवार को मनीष जब बलुआचक चौक से अखबार लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बलुआचक हाट के पास दोनों के बीच फिर से विवाद हो गया। इस दौरान दोनों में झड़प भी हो गई। जिसमें नीरो हरिजन ने पहले मनीष की अंगुली में दांत से काट लिया। इसके बाद घर पहुंचने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। जिसमें उसने गले पर वार कर उसे काटने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीचबचाव कर किसी तरह मनीष की जान बचाई। परिजनों का कहना है कि यदि समय पर पड़ोसी मौके पर नहीं पहुंचते तो मनीष की जान जा सकती थी। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जगदीशपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।