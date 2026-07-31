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Bhagalpur News: सहरसा: भड़काऊ भाषण के आरोप में युवा क्रांति संरक्षक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सिमरीबख्तियारपुर, बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के लापता होने के मामले में धरने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में खगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों बहनों को बाद में सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

Bhagalpur News: सहरसा: भड़काऊ भाषण के आरोप में युवा क्रांति संरक्षक गिरफ्तार

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सिमरीबख्तियारपुर, एक प्रतिनिधि। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के लापता होने के मामले में आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने युवा क्रांति के संरक्षक खगेश कुमार को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष जयशंकर कुमार के लिखित आवेदन पर बख्तियारपुर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सहरसा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

धरने के दौरान भड़काऊ भाषण

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि धरना के दौरान खगेश कुमार ने कथित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी, उनकी पत्नी को विधवा और बच्चों को अनाथ करने जैसी आपत्तिजनक बातें कहीं तथा हथियार के साथ पूरी तैयारी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध वीडियो फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

लापता बहनों की बरामदगी

गौरतलब है कि चौधरी टोला, वार्ड संख्या-17 निवासी सुरेश चौधरी की दो नाबालिग पुत्रियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थीं। उनकी मां फूलों देवी ने दोनों की सकुशल बरामदगी के लिए थाना में आवेदन दिया था। घटना के चार दिन बाद भी बरामदगी नहीं होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया था। पुलिस के अनुसार, जिस दिन धरना आयोजित हुआ, उसी दिन देर शाम दोनों बहनों को मधेपुरा से सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद धरना के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खगेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

सामान्य प्रश्न

खगेश कुमार को क्यों गिरफ्तार किया गया?
खगेश कुमार को दो नाबालिग बहनों के लापता होने के मामले में धरना के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
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