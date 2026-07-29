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Bhagalpur News: खगड़िया : सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 23 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया, एक प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में बुधवार को

Bhagalpur News: खगड़िया : सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 23 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया, एक प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में बुधवार को एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बलुआही बस स्टैंड निवासी भोला सहनी के पुत्र रंजीत कुमार के रूप में की गई। परिजनों के अनुसार रंजीत की शादी महज दो माह 10 दिन पहले हुई थी। मंगलवार को आधी रांत करीब 12 बजे रंजीत उसे अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने उसे एक इंजेक्शन लगाय। गलत इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद ही उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई। कुछ क्षण बाद उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस तथा अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं。

घटना का विवरण

युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग सदर अस्पताल पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने इलाज में लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. जिससे कुछ समय तक अस्पताल परिसर में अफरातफरी और तनाव का माहौल बना रहा।के घटना की जानकारी मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।

परिवार की स्थिति

दो माह पहले हुई थी शादी : परिजनों ने बताया कि रंजीत कुमार का विवाह लगभग दो माह 10 दिन पहले हुआ था। शादी के कुछ ही समय बाद उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नवविवाहित पत्नी, माता-पिता और अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

जांच की प्रक्रिया

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी मौत की सही वजह : पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि युवक की मौत किस कारण से हुई और क्या इलाज में किसी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही हुई थी। सिविल सर्जन डॉ रामेन्द्र कुमार ने कहा कि यदि जांच में इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांचोपरांत कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रंजीत कुमार की मौत क्यों हुई?
रंजीत कुमार की मौत गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप में हुई, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
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