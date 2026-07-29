Bhagalpur News: अररिया: कट्टा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, खुद सोशल मीडिया पर किया था वायरल

Bhagalpur News: भरगामा। निज संवाददाता सोशल मीडिया पर कट्टा के साथ तस्वीर और पोस्ट साझा करना एक युवक को महंगा पड़ गया । वायरल पोस्ट की सत्यता पुष्टि होने के बाद भरगामा पुलिस से त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया । युवक के पास से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार व कारतूस जब्त कर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भरगामा थाना क्षेत्र के बीरनगर बिषहरिया पंचायत अंतर्गत छरापट्टी गांव निवासी मो. सिकंदर के पुत्र मो सफदर के रूप में हुई है।

इस संबंध में भरगामा के थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी द्वारा कट्टा लहराते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। एसपी के निर्देश पर वीडियो की सत्यता की जांच के लिए एक टीम गठित की गई । इसके बाद एसआई गुड्डू कुमार एवं सशस्त्र बल के जवानों के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर की तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।