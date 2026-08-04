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Bhagalpur News: लखीसराय: बिजली के पोल से गिरकर मजदूर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय के नया बाजार में, एक मजदूर बिजली के पोल पर काम करते समय गिर गया। यह हादसा गंभीर चोटों का कारण बना और मजदूर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की पहचान शरमेरा गांव के 25 वर्षीय सिंटू कुमार के रूप में हुई है, जो सुरक्षा उपकरण न पहनने के कारण घायल हुआ।

Bhagalpur News: लखीसराय: बिजली के पोल से गिरकर मजदूर घायल

Bhagalpur News: लखीसराय, हिप्र। कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार बाजार समिति के निकट मंगलवार को मुख्य सड़क किनारे बिजली के पोल पर चढ़कर काम कर रहे मजदूर के अनियंत्रित होकर नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा थाना क्षेत्र के शरमेरा गांव निवासी स्व. रामाकांत महतो के 25 वर्षीय पुत्र सिंटू कुमार के रूप में हुई। सिर के भार गिरने व कोई प्रोटेक्शन नहीं पहने रहने के कारण पीड़ित को गंभीर चोट लगी है। जिससे काफी खून भी गिरने की बात कही जा रही है।

फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है, स्थिति गंभीर बनी हुई है।

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