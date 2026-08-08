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Bhagalpur News: अररिया: भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया सदर प्रखंड के फरोटा गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक महिला शबनम गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे स्थानीय लोगों और परिजनों द्वारा सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

Bhagalpur News: अररिया: भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फरोटा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र के गांव निवासी शबनम बताया जा रहा है।

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