Bhagalpur News: देसी शराब के साथ महिला गिरफ्तार
Bhagalpur News: जगदीशपुर थाना क्षेत्र के छोटी योगीवीर गांव में एक महिला तस्कर को 5 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 50 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी जब्त कर नष्ट किया। गिरफ्तार महिला को जेल भेजा गया।
Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। जगदीशपुर थाना क्षेत्र की छोटी योगीवीर गांव से पांच लीटर देसी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 50 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को भी जब्त कर मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महिला अपने घर में देसी शराब बनाकर बेचती है। जिसके बाद रविवार शाम को उसके घर में छापेमारी की गई। जिसमें एक प्लास्टिक की बाल्टी में पांच लीटर देसी शराब बरामद किया गया। जबकि कच्चे जावा के साथ 50 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी मौजूद था। थानाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने बताया कि शराब जब्त कर गिरफ्तार महिला को जेल भेज दिया गया।
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