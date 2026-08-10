Bhagalpur News: अररिया : आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। एक संवाददाता अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। एक संवाददाताअररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला खुशबून बताया जा रहा है।
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